Xabi Alonso no es Ancelotti, se lo carga para el Clásico, avisó que no le pasaba ni una más

Xabi Alonso avisó desde su primer día en el Real Madrid que no se casaría con ningún jugador y que todos debían demostrar, tanto dentro como fuera del terreno de juego, que pueden tener un hueco en sus alineaciones. Por eso, el tolosarra, teniendo en cuenta que no es Carlo Ancelotti, se podría cargar a un futbolista de cara al Clásico de este domingo contra el FC Barcelona.

El técnico dejó claro que no le pasaría ni una más y, al final, su rendimiento no ha sido nada positivo. El jugador en cuestión es Brahim Díaz, una de las sorpresas de Alonso en el último partido, ya que fue titular ante la Juventus en la UEFA Champions League. Aunque el hispanomarroquí lo intentó de mil maneras, se demostró que no tiene el nivel suficiente para jugar en el Madrid.

Xabi Alonso se carga para el Clásico a Brahim Díaz

Alonso le dio la oportunidad de salir de inicio después de muchos partidos sentado en el banquillo y sin tener opciones de jugar muchos minutos. Brahim fue el peor con diferencia en la primera parte en ataque, y a pesar de que mejoró en la segunda y tuvo algunas ocasiones claras, es evidente que está unos cuantos peldaños por debajo de sus socios de ataque, como era previsible.

Por eso, el tolosarra no le dará muchas más oportunidades, especialmente de cara a los encuentros más importantes del curso del Madrid, y el hispanomarroquí tendrá que ganarse sus minutos en duelos menos exigentes y, además, competir con otros jugadores que buscan esa titularidad en el extremo derecho, como son Franco Mastantuono o Rodrygo Goes.

El hispanomarroquí no tiene el nivel suficiente para ser titular en el Madrid

La realidad es que Brahim puede servir de revulsivo, pero para un equipo como el Madrid, no tiene la calidad suficiente para ser titular en las grandes citas y Alonso lo sabe. Y ahí, le dejó claro que no le pasaría ni una más después de ser titular contra la Juventus, y a pesar de que cumplió con su papel, su nivel no ha sido suficiente para que siga teniendo estos premios.