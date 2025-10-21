Xabi Alonso no hace excepciones, su rendimiento ni actitud están a la altura del Real Madrid, señalado

Xabi Alonso es un entrenador que se caracteriza por tener mano dura y no hacer excepciones con ningún jugador. Por eso, el técnico del Real Madrid le ha dejado las cosas claras a un futbolista cuyo rendimiento y actitud no están a la altura de lo que es la entidad madrileña y, por eso, ha quedado totalmente señalado y puesto en el punto de mira por parte del tolosarra.

Se trata de Eduardo Camavinga, uno de los centrocampistas del equipo. El francés fue titular por primera vez esta temporada en el último partido de Liga contra el Getafe, pero su nivel volvió a estar lejos de lo esperado. Estuvo muy perdido sobre el terreno de juego desde el primer minuto y, de hecho, sus mejores acciones fueron rectificaciones a errores propios que él mismo cometió.

Xabi Alonso ha señalado a Camavinga por su rendimiento y su actitud

Teniendo en cuenta que fue la primera vez que salió de inicio, se le vio desubicado en el campo y, finalmente, fue uno de los primeros cambios de Alonso en el encuentro, harto del bajo nivel que demostró el jugador. Aunque el vasco le dio una oportunidad, Camavinga no acabó de aprovecharla, por lo que es posible que haya sido la última, a pesar de que estamos en los primeros meses del curso.

La realidad es que el francés está muy lejos del estado óptimo que se le pide y hay cierta preocupación en el club, teniendo en cuenta que Camavinga no ha mejorado mucho desde que llegó al Madrid y se ha estancado con su potencial. Además, las constantes lesiones que han acechado al centrocampista tampoco han ayudado a su progresión en los últimos años.

El francés no acaba de destacar en el terreno de juego

Por lo tanto, está por ver cuál será el rol definitivo del futbolista durante esta temporada, pero a día de hoy, parece que no tiene, ni mucho menos, la titularidad asegurada ante los ojos de Alonso, por lo que deberá trabajar duro para hacerse un hueco en los esquemas del entrenador. Incluso no se descarta que, si no se ven signos de mejora destacados, se le ponga el cartel de transferible el próximo verano.