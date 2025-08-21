Xabi Alonso no le pasa una más, está fuera de forma, no jugará ni un minuto más con el Real Madrid

Xabi Alonso ha acabado de definir la plantilla que tendrá esta temporada en el Real Madrid y ya le ha puesto la cruz a algunos jugadores con los que no va a contar, ya sea porque cree que no tienen lo suficiente para jugar con la camiseta blanca o porque están fuera de forma. En esos casos, el tolosarra ha pedido la salida de estos futbolistas, aunque parece complicado que se den.

Uno que está en el punto de mira del técnico es Raúl Asencio, uno de los centrales del equipo. El canario ha dejado de contar para el nuevo entrenador después de que la temporada pasada tuviese una gran irrupción, subiendo desde el filial y convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes en la retaguardia. Sin embargo, la llegada de Alonso al banquillo lo ha cambiado todo.

Xabi Alonso le ha comunicado a Asencio que no jugará mucho

Ahora, el canterano es el último central en la rotación y tendrá muy complicado tener minutos. De hecho, el tolosarra ya le habría comunicado que no jugará mucho más, ya que no confía en él en el aspecto deportivo ni también en el físico. Alonso cree que su estado de forma está lejos de cómo tendría que estar y lo que se vio durante el curso pasado, cuando era uno de los líderes atrás.

Además, en el club también sospechan que los asuntos extradeportivos que señalan a Asencio también le han perjudicado mentalmente y, por eso, ha tenido muchos errores en el terreno de juego, aparte de no haberse cuidado del todo bien, preocupado por todo el ruido exterior. El entrenador no quiere tener a un futbolista así cerca y ya se lo habría comunicado de manera contundente.

El canario podría replantearse su futuro en invierno

Aun así, parece complicado que el canario acabe decidiendo marcharse del Madrid a pocas semanas de que finalice el mercado de fichajes. La situación podría cambiar en el de invierno si ve que, como parece, es el último central en la rotación y no jugará prácticamente nada, teniendo en cuenta que es muy joven y necesita tener minutos para crecer y madurar como futbolista.