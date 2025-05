Xabi Alonso no lo quiere en el Real Madrid porque es tóxico

A pesar de que este lunes fue presentado como nuevo entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso ya lleva tiempo planificando la plantilla de la próxima temporada en completa consonancia con Florentino Pérez y la dirección deportiva. Después de realizar varios fichajes de los objetivos que se había puesto el club, han llegado a los despachos de Valdebebas algunos ofrecimientos de jugadores.

Sin embargo, el técnico tolosarra habría descartado completamente uno de ellos porque es un jugador totalmente tóxico. Se trata de Alejandro Garnacho, el delantero del Manchester United que tiene pie y medio fuera de Old Trafford por su pésima actitud. De hecho, Rúben Amorim ya le ha dejado claro que no tiene sitio en la plantilla del año que viene y le ha abierto las puertas de salida de par en par.

Xabi Alonso ha descartado el fichaje de Alejandro Garnacho para el Madrid

Por eso, el extremo, mediante sus representantes, se habría ofrecido al Madrid para ver si habría alguna posibilidad de recalar en el Santiago Bernabéu, y después de que los dirigentes madrileños se lo hayan propuesto a Xabi Alonso, el vasco habría rechazado de primeras la opción de ver a Garnacho vestido de blanco por todas las constantes polémicas que ha vivido el futbolista en el United.

El tolosarra no quiere a jugadores tóxicos dentro del vestuario y, especialmente, a los que critican al equipo públicamente, como hizo el propio Garnacho después de que el conjunto de Manchester perdiera la final de la Europa League contra el Tottenham. El extremo explotó contra su propio club por la pésima temporada, algo que hizo que Amorim le pusiera la cruz definitivamente.

El extremo no continuará en el United por tóxico

Por lo tanto, el internacional con Argentina deberá buscar un nuevo destino y, después de haber consultado a Alonso, no será en el Madrid, ya que el vasco no lo quiere ni ver en pintura. Además, su alto precio, alrededor de los 50 o 60 millones de euros, sería otro aspecto por el cual su salida del United podría complicarse más de lo previsto, a pesar de que no tiene sitio en la plantilla.