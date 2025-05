O cambia su vida fuera del Real Madrid o Xabi Alonso lo va poner de patitas en la calle

El aterrizaje de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid tendrá cambios muy significativos para la plantilla, tanto dentro del terreno de juego, con un nuevo estilo de juego, el ideado por el tolosarra, como fuera de él, especialmente en el vestuario, ya que el técnico será muy estricto y no se casará con ningún jugador, por mucha estrella que sea, y pedirá que todos den el máximo.

En ese sentido, el vasco ya habría dejado claro a un futbolista muy polémico del Madrid que o cambia su vida fuera del club y, en específico, su actitud tóxica y su comportamiento o no va a dudar en ponerlo de patitas en la calle. Se trata de Vinicius, uno de los jugadores que siempre ha estado en el punto de mira por sus acciones polémicas, algo que podría cambiar con Alonso en el banquillo.

Alonso ha pedido a Vinicius que cambie su vida fuera del Madrid

Algunos futbolistas que ya han estado bajo las órdenes de Alonso han confesado que el entrenador no tiene ningún problema en dar algún grito cuando el entrenamiento no está saliendo a la perfección. Por eso, algunos integrantes de la plantilla que con Carlo Ancelotti trabajaban de manera más suave, teniendo en cuenta que al italiano no le importaba nada, tendrán que cambiar su metodología.

Uno de ellos será el propio Vinicius, que además de los entrenos, también lo tendrá que hacer en los partidos. Alonso ya le ha pedido al brasileño que tendrá que trabajar como uno más del equipo, especialmente en tareas defensivas, uno de los aspectos por el cual más se ha criticado al delantero: esa falta de intensidad en defensa y ayuda en la presión de la salida del balón del rival.

Todos los jugadores tendrán que correr y defender

El tolosarra quiere que todos corran y que todos los jugadores estén involucrados en defensa, como se ha vivido en el Bayer Leverkusen. Si no es así, el técnico no tendrá reparos a la hora de dejar a los futbolistas en el banquillo, sean estrellas como Vinicius o piezas de rol de la plantilla. Alonso no dejará pasar ni una porque quiere triunfar durante muchos años en el Madrid.