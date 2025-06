Xabi Alonso no lo quiere en el Real Madrid y, ahora, el Barça tampoco

El Real Madrid está en plena vorágine de entradas y salidas de un equipo que Alonso quiere cambiar de arriba abajo. El tolosarra quiere dar un giro radical a su equipo y todo ello pasa por acertar con fichajes que suban el nivel de la plantilla y que permitan competir por todos los títulos la siguiente temporada. Con las salidas de Lucas Vázquez, Vallejo y Luka Modrić, el club sigue con el capítulo de incorporaciones.

Pero uno de los nombres que había sonado con mucha fuerza hace semanas ya ha sido descartado por Xabi Alonso. El tolosarra ha analizado bien al equipo y no ha detectado que en esta demarcación haya urgencia por fichar como si la hay en otras posiciones como los laterales y el centro del campo. Es por ello que el técnico vasco le ha cerrado la puerta por completo a su posible llegada al Madrid. En esta pugna, que también estaba al Barça, parece que el club culé ha querido dar carpetazo al asunto.

Nico Williams, ni al Madrid, ni al Barça

Nico Williams lleva mucho tiempo en la agenda de Deco. El futbolista del Athletic Club ha explotado siendo un fijo en su equipo y en la selección española, donde comparte titularidad con el azulgrana Lamine Yamal. Su gran complicidad con el de Rocafonda es uno de los motivos por los que el Barça se había planteado su fichaje. Pero las presiones de Raphinha en una no renovación hizo poner el freno a la cúpula blaugrana, y abortar el fichaje. Laporta prometió al brasileño que se paralizaba su fichaje y dejó más aliviado a Raphinha.

Con todo ello, el Real Madrid se había planteado la incorporación de Nico Williams tras el rechazo del Barça. Pero fue un mero espejismo. Alonso cree que no hace falta aumentar la competitividad en el extremo izquierdo con Vinícius Júnior, siempre y cuando el brasileño no haga enfadar al tolosarra y tenga que salir por la puerta de atrás del Bernabéu. Alonso cree que reemplazar a Modric y Toni Kroos en el centro del campo es más que prioritario. Y no van a escatimar recursos en un fichaje que superaría los 55 millones de euros como sería el de Nico Williams.

El Barça piensa en Luis Díaz

Por su parte, el conjunto culé piensa en un nombre ahora mismo para el flanco izquierdo de su ataque, como es el futbolista colombiano del Liverpool, Luis Díaz. Una de las cosas con las que quieren ir con mucho tacto en Can Barça es con los recelos que pueda levantar el brasileño Raphinha. El internacional es el que ocupa el flanco izquierdo del ataque blaugrana, y ya sabemos que vetó la llegada de Nico Williams a pesar de las presiones de Lamine Yamal. De hecho, Raphinha acaba de ampliar su vínculo con el Barça hasta 2028, y no vería con malos ojos la llegada de Luis Díaz.