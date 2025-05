Xabi Alonso no perdona la vida que lleva fuera del Real Madrid y lo pone de patitas en la calle

Se viene un mercado muy movido en la casa blanca. Xabi Alonso ya está, codo con codo, con el club para configurar las entradas y salidas del club blanco. Xabi Alonso llega con la vitola de entrenador salvador, que rescate el Madrid de la anarquía de juego en la que ha caído esta última temporada. Alonso se ha convertido en el entrenador de moda en Europa después de levantar la Bundesliga la temporada pasada y se le ve como un entrenador joven con mucha carrera por delante.

Después de que las reuniones se hayan intensificado las últimas horas, todo apunta a que ya hay un jugador que Alonso ha pedido su salida del Real Madrid desde el primer día que se siente en el blanquillo merengue. Y Xabi Alonso ya está ejerciendo de entrenador del Madrid haciendo saber con qué jugadores cuenta y con cuáles no. Y uno de ellos ya está, completamente, sentenciado por Alonso.

Endrick saldrá del Real Madrid

Endrick ya ha ido recibiendo varios toques de atención por parte de su entrenador por la desordenada vida que lleva el delantero brasileño. Una situación que se ve como un foco de malas influencias que puede afectar a otros futbolistas de la plantilla. El Madrid tiene un nuevo proyecto por delante y no quiere que nada ni nadie lo desestabilice. Su falta de disciplina le ha costado muchas suplencias durante la temporada, pero ahora, con Xabi Alonso, ni eso.

Xabi Alonso, desde Alemania, y conocedor de la actitud de Endrick, ya había avisado que o cambiaba su comportamiento o no lo querría en su equipo el año que viene. El técnico donostiarra no estaba dispuesto a pasarle ni una al brasileño, y como Endrick no ha cambiado de actitud, y Alonso ya le ha enseñado la puerta.

Endrick podría ir cedido a la Juventus

Endrick, por su parte, no ve con malos ojos esta salida. El entorno del futbolista ya ha reconocido que está dispuesto a aceptar la cesión si el nuevo entrenador lo considera lo mejor para su crecimiento. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Además, desde el club blanco ya trabajan en cerrar los detalles de la operación con la Juventus. Todo queda a la espera de que se oficialice tras el 24 de julio, fecha en la que el brasileño cumplirá la mayoría de edad.