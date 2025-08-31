Xabi Alonso no lo soporta más, está fuera de forma y en el Real Madrid sospechan que se quiere ir

La exigencia en el Real Madrid no da margen para la duda. Xabi Alonso lo sabe mejor que nadie y lo ha dejado claro en sus primeros meses como entrenador del primer equipo. La plantilla debe estar al cien por cien en lo físico, en lo mental y en lo colectivo. Y hay un jugador que, según apuntan desde Valdebebas, ya no entra en sus planes: Raúl Asencio.

El delantero no convence ni en los entrenamientos ni en los minutos que ha podido disputar. Su estado de forma es deficiente y, lo que preocupa aún más al cuerpo técnico, no se le ve la motivación ni el hambre necesarios para competir en un club como el Real Madrid. Alonso, que siempre apuesta por el sacrificio y la entrega como pilares fundamentales, ha perdido la paciencia.

Señalado por su falta de forma física

En el Real Madrid se trabaja con datos constantes de rendimiento físico, y las cifras de Raúl Asencio no engañan: está lejos del nivel de sus compañeros. Las pruebas de resistencia y la intensidad en los entrenamientos reflejan que no está preparado para afrontar la temporada con garantías.

Xabi Alonso considera que mantener a un futbolista que no ofrece el esfuerzo esperado es una carga innecesaria para el grupo. Además, los gestos del delantero tampoco ayudan: en el vestuario se comenta que su implicación está muy por debajo de lo que exige el club. Asencio parece desconectado, lo que ha levantado sospechas sobre sus verdaderas intenciones.

Sospechas sobre su futuro inmediato

Dentro del club ya circula la idea de que Raúl Asencio estaría forzando la situación para marcharse. Su actitud, sumada a su bajo rendimiento, ha alimentado las sospechas de que podría estar buscando una salida, quizás con un acuerdo ya en mente con otro equipo.

Xabi Alonso, por su parte, no piensa esperar más. Según fuentes cercanas al vestuario, el técnico ha sido claro con la directiva: si se queda, no contará con minutos. El mensaje es tajante, porque entiende que cada plaza en la plantilla debe estar ocupada por alguien que aporte al máximo nivel. La conclusión es evidente: Asencio está más fuera que dentro del Real Madrid. El club ya valora seriamente su salida y, salvo giro inesperado, su etapa de blanco podría terminar antes de lo previsto.