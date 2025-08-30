Xabi Alonso, muy claro con el presidente, no jugará más con el Real Madrid porque no ofrece garantías

La confianza de Xabi Alonso hacia Raúl Asencio ha ido desapareciendo rápidamente. Lo que parecía un ascenso meteórico desde el Castilla hacia la defensa del primer equipo ha quedado abruptamente frenado tras varios errores graves durante el Mundial de Clubes. Asencio cometió un penalti infantil ante Pachuca y fue expulsado a los siete minutos del siguiente encuentro, lo que puso en evidencia su falta de fiabilidad en partidos de alta exigencia. Estas actuaciones minaron la confianza del técnico, que ya no le considera una opción segura.

La situación es grave. Xabi Alonso ha trasladado a la dirección deportiva su deseo de reforzar el eje defensivo, lo que implica hasta que Asencio podría salir este mismo verano. Su rol ya no es defendible: ya no reúne ni la continuidad ni la estabilidad emocional necesarias para ganar minutos en el equipo. El mensaje está claro: “no jugará más con garantías”, y, por tanto, está descartado del once inicial y del proyecto a largo plazo.

¿Desplazado o borrado? El fin de una era en evolución

El caso de Asencio ejemplifica la filosofía meritocracia de Xabi Alonso. En Valdebebas se espera más que ilusión: resultados y seguridad defensiva. La llegada del sólido Dean Huijsen y la recuperación de Militao han relegado al joven canario, que ya no se percibe como una apuesta prioritaria. Incluso la renovación, firmada no hace mucho, podría verse alterada si no hay capacidad para revertir el rumbo rápidamente.

Para Asencio, el horizonte se ha oscurecido. Aunque no se espera que abandone el club de inmediato, su rol pasa a ser meramente testimonial. Su futuro dependerá de su capacidad para transformar esa "sentencia deportiva" en una nueva oportunidad de crecimiento desde la humildad. O recupera su mejor nivel muy pronto o quedará, definitivamente, relegado al banquillo.

Xabi Alonso deja claro: Asencio ya no cuenta

La realidad es que Asencio está fuera de los planes de Xabi Alonso, al menos de los titulares. Ahora, el desafío será demostrar que tiene el temple y el rendimiento para reconquistar su lugar. No hay favores, solo fútbol, y en el Real Madrid de Xabi, eso es lo que menos se negocia.