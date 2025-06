Xabi Alonso no necesita ni una semana en Estados Unidos para hacer los primeros descartes, cuatro nombres

El nuevo entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, no ha esperado ni una semana en Estados Unidos para empezar a ajustar su plantilla. Desde su llegada con el equipo al Mundial de Clubes, el técnico ha decidido que cuatro jugadores no encajan en su proyecto y podrían salir este verano: Fran García, Dani Ceballos, Rodrygo Goes y Brahim Díaz. La decisión, en algunos casos polémica, obedece a una limpieza táctica que Alonso impone desde el primer día bajo el escudo madridista.

Lo cierto es que esta limpieza temprana no es habitual, pero refuerza la creencia de Alonso de que los cambios hay que hacerlos desde el principio. El mensaje es firme: no hay privilegios por pasado, ni espacio para estrellas que no se ajustan a su plan. Y ahora, en Miami, el primer capítulo de su proyecto ya está escrito.

Cuatro descartes tempranos: perfil bajo y decisiones tácticas

De los futbolistas en el centro de la diana, Fran García destaca como lateral que perdió la confianza del club y ahora carece del perfil físico y táctico que busca Alonso. El lateral zurdo, que regresó al primer equipo esta pretemporada, compartió minutos en el primer entrenamiento, pero el técnico ya tiene su evaluación: un recambio moderno, como un refuerzo de banda, está en la agenda para que ocupe su lugar como suplente.

Dani Ceballos, quien habló con optimismo del nuevo método, será uno de los últimos en saber su destino. Pese al respaldo de Alonso como jugador inteligente y táctico, el entrenador considera que su perfil no aporta un punto diferencial para el centro del campo, en especial cuando el equipo compite a tope.

En el caso de Rodrygo Goes, su futuro está más claro: con la llegada de Mbappé, su capacidad como jugador desequilibrante disminuye, y ya se le configura como una futura "fuente de ingresos" para el club. Si se vende, la operación podría reportar hasta 100 millones de euros. Por último, Brahim Díaz, quien sigue sin consolidarse en el mediapunta desde su llegada. Sus lesiones y falta de continuidad hacen prever que se buscará una cesión o salida esta campaña. Aunque confían en su técnica, no parece entrar en los planes inmediatos del proyecto.

Un plan de renovación sin dilaciones: la era Xabi Alonso ya está aquí

Xabi Alonso ha dejado claro que su idea es construir un bloque de jugadores que encajen en su modelo táctico: disciplinado, agresivo en la presión, equilibrado en defensa y capacidad para atacar en espacios reducidos. En apenas una semana de trabajo con parte del equipo en Valdebebas, ya ha evaluado las actuaciones de manera individual.

La implicación del técnico es total: quiere que todos los jugadores que permanezcan estén convencidos de su papel, no haya medias tintas y abrazan una idea de equipo unida. En el caso de estos cuatro futbolistas, su aportación no convence y por eso su futuro en el Madrid está en debate.