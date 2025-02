Xabi Alonso pide a Florentino Pérez un cambio de cromos impensable en el Real Madrid

La continuidad de Carlo Ancelotti al frente del Real Madrid es una verdadera incógnita. El equipo sigue sin mostrar una mejoría futbolística importante y la afición reclama un cambio de rumbo antes de que sea tarde. Por ese motivo, Florentino Pérez ya ha comenzado a moverse en las sombras y ha tenido algunos contactos con Xabi Alonso. El técnico del Bayer Leverkusen reúne todas las condiciones para asumir el cargo, pero hay un obstáculo: aún le queda un año de contrato en Alemania.

Medios alemanes y españoles informaron que, durante esas conversaciones, el exfutbolista del Real Madrid habló sobre algunos jugadores de la plantilla y puso su atención en Vinícius Júnior. Por supuesto, Xabi Alonso quiere contar con él si finalmente es elegido para suceder a Ancelotti. Sin embargo, también le dejó en claro a Florentino Pérez que, si el brasileño desea marcharse, no debería haber obstáculos. Con ese dinero, el club podría ir a fichar a uno de sus favoritos: Florian Wirtz.

¿Vini deja el Real Madrid?

Las dudas sobre la continuidad del reciente ganador del premio FIFA The Best han resurgido en los últimos días, a raíz de un artículo publicado por The Athletic, que reveló detalles del primer encuentro entre Florentino Pérez y el entorno del jugador. La primera oferta del club para extender su contrato, que vence en 2027, fue rechazada.

En concreto, el entorno de Vinícius exige que sea el mejor pagado de la plantilla, lo que implicaría superar los 15 millones de euros que actualmente percibe Kylian Mbappé.

La oferta del Al-Ahly

El gran as bajo la manga de Vini en esta negociación es la oferta del equipo saudí, que está dispuesto a pagar más de 350 millones de euros, lo que convertiría su fichaje en la transferencia más cara de la historia del fútbol.

Consultado sobre este tema, Carlo Ancelotti fue tajante: "Lo que me consta a mí, con información directa del jugador, es que está muy feliz aquí y que, sobre todo, quiere hacer historia en el Real Madrid. Él, como todos los que trabajamos aquí, somos felices y queremos hacer historia".