Xabi Alonso pide dos salidas controvertidas para ser el sustituto de Ancelotti en el Real Madrid

El futuro de Carlo Ancelotti en el Real Madrid es una incógnita. Lo más probable es que esta sea la última temporada del italiano en el banquillo del Santiago Bernabéu, ya que Florentino Pérez tiene decidido darle un cambio de rumbo al equipo y ya estaría negociando con su sustituto la hoja de ruta de la plantilla del próximo curso. El gran objetivo para ser el nuevo dirigente del conjunto blanco sería Xabi Alonso.

Sin embargo, y para dar el sí definitivo a los dirigentes madrileños, el vasco quiere tener un poder de decisión total respecto a las altas y bajas de los jugadores. Será consensuado con el presidente en los despachos, pero el actual entrenador del Bayer Leverkusen quiere garantías de que le dejarán hacer su trabajo. Por eso, ya habría pedido dos salidas controvertidas para aceptar definitivamente la oferta.

Xabi Alonso quiere fuera a dos jugadores polémicos del Madrid

El técnico de Tolosa, en primer lugar, estaría dispuesto a dejar salir a Vinicius si el brasileño no cambia su actitud. Xabi Alonso no quiere problemas en el vestuario y sabe que la presencia y el mal comportamiento del atacante lo está revolviendo todo, por lo que aceptaría la marcha de una de sus estrellas si la situación no cambia. El vasco es duro con sus futbolistas si no tienen un rendimiento ejemplar, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Por otra parte, también habría pedido la salida de Endrick, el delantero que menos está contando para Carlo Ancelotti. Así, Alonso seguiría los pasos de su predecesor y tampoco aceptaría que el brasileño se quedara, ya que aunque en un principio creía que podía reconducir al jugador, los últimos informes que le han llegado dicen todo lo contrario. Esto chocaría directamente con Florentino Pérez, ya que el joven brasileño es uno de sus protegidos e intocables de la plantilla.

Florentino hará limpieza

A parte de respetar los deseos del más que probable nuevo entrenador blanco, el presidente también querrá hacer limpieza del equipo con jugadores que ya se les ha puesto la cruz por su bajo rendimiento y que serán vendidos el próximo verano, además de algunos que acaban contrato a final de temporada y no se les renovará la vinculación que tienen con la entidad madrileña.