Xabi Alonso pide dos salidas innegociables para sustituir a Ancelotti en el Real Madrid

Después de la humillación sufrida por parte del FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, lo más probable es que esta sea la última temporada de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. De hecho, Florentino Pérez ya habría notificado la decisión al italiano, aunque se quedaría hasta final de curso. Aun así, el presidente ya está buscando a su reemplazo y una de las opciones está muy caliente.

Xabi Alonso estaría en todas las quinielas para convertirse en el nuevo entrenador del conjunto blanco y los primeros contactos entre ambas partes ya se han realizado. El técnico vasco está dispuesto a abandonar el Bayer Leverkusen para ser el nuevo inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu, pero quiere poder de decisión y habría pedido dos salidas innegociables para dar el sí definitivo.

Xabi Alonso pide las salidas de Tchouameni y Mendy

El de Tolosa habría exigido que Aurelien Tchouameni y Ferland Mendy abandonaran el Madrid el próximo verano para ser el sustituto de Ancelotti. Alonso no los quiere en la plantilla de la próxima temporada por distintas razones y cree que su presencia en el vestuario sería perjudicial para los intereses del club madrileño, teniendo en cuenta su bajo rendimiento en el terreno de juego.

Los dos franceses no han acabado de explotar en el campo, a pesar de que los dirigentes blancos tenían mucha confianza en ellos, y tendrán que buscarse un nuevo destino después de que el más que probable nuevo entrenador del Madrid les haya puesto la cruz. Tchouameni no ha demostrado el potencial que tenía, aunque esté jugando en una posición, la de central, que no es la suya, mientras que el nivel de Mendy no está acorde a lo que debería tener un jugador en el conjunto español.

El Madrid hará limpieza el próximo verano

Además de las dos salidas innegociables que ha pedido Xabi Alonso, Florentino Pérez sabe que tendrá que hacer una limpieza profunda en el equipo de jugadores que no han tenido el rendimiento suficiente para poder jugar en el club blanco. Por eso, el máximo mandatario usará el dinero de las salidas para acometer algunos fichajes importantes y reforzar así el nivel de la plantilla.