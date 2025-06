Xabi Alonso pide un nuevo fichaje al Real Madrid que no costará más de 10 millones

Xabi Alonso lleva tiempo planificando la plantilla del Real Madrid de la próxima temporada en completa sintonía con Florentino Pérez y la dirección deportiva. Después de los primeros fichajes en defensa y en el extremo, todos los ojos están puestos en la necesidad de incorporar a un centrocampista creativo, pero el tolosarra también habría hecho una petición exprés: un delantero centro suplente.

El técnico cree que el equipo necesita un atacante con un estilo similar al de Joselu Mato, que tan importante fue hace dos temporadas para el conjunto blanco y que este año el Madrid ha echado en falta. Alonso ha destacado la necesidad de contar con un ariete de características parecidas para fortalecer aún más el ataque, aunque sea Kylian Mbappé el 9 titular en la mayoría de los partidos.

Xabi Alonso ha pedido el fichaje de un delantero centro suplente y barato

Lo que quiere el entrenador es tener alternativas a las medidas convencionales que ya tendrá en la plantilla y no pedirá un gran delantero, teniendo en cuenta que los más importantes costarán mucho dinero y no es plan de gastar tanto por un futbolista que, en teoría, vendría a ser suplente. Por eso, Alonso cree que podrían encontrar a un atacante de ese estilo por no más de 10 millones de euros.

El vasco quiere tener todas las líneas controladas y con recambios para evitar problemas que han surgido esta temporada, ya sea por las lesiones de jugadores clave o por el pésimo rendimiento de algunos integrantes de la plantilla, hecho que ha obligado a realizar cambios inoportunos. Teniendo en cuenta todo esto, Florentino Pérez habría dado el visto bueno a esta incorporación.

El perjudicado de todo esto podría ser Endrick

Aun así, está por ver qué pasará entonces con Endrick, ya que este posible fichaje llegaría al Madrid para quitarle probablemente todos los minutos al brasileño. Si el delantero ya será suplente de Mbappé a lo largo de la campaña, la llegada de otro jugador más al centro del ataque perjudicaría y mucho al joven futbolista, por lo que es posible que finalmente acabe marchándose cedido.