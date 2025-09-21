Xabi Alonso propone traer a dos fueras de serie con el dinero de una posible venta de Vinícius

En el Real Madrid no hay ningún tema que genere tanto debate como el futuro de Vinícius Júnior. Aunque Florentino Pérez siempre ha defendido al brasileño como una de las joyas de la plantilla, la realidad es que su rol en el equipo bajo la dirección de Xabi Alonso ya no es tan indiscutible como en etapas anteriores. Ante un posible escenario de venta, el técnico vasco ya ha puesto sobre la mesa un plan ambicioso: invertir el dinero en dos futbolistas de talla mundial, Erling Haaland e Ibrahima Konaté.

La idea de Alonso es clara. Si se pierde a un jugador desequilibrante en ataque, el club debe dar un salto de calidad en dos líneas clave: la delantera y la defensa. Y tanto Haaland como Konaté cumplen con creces ese perfil.

Haaland, el nueve total que encajaría en el Bernabéu

El nombre de Erling Haaland vuelve a sonar con fuerza en Chamartín. Para Xabi Alonso, el delantero noruego sería la guinda de un proyecto ofensivo temible. Su capacidad goleadora, su potencia física y su facilidad para atacar los espacios le convertirían en la referencia indiscutible en el área rival.

El Madrid lleva tiempo buscando un delantero centro puro que pueda marcar diferencias en las grandes citas, y Haaland es exactamente eso: un jugador capaz de decidir partidos por sí solo. Además, su juventud y ambición encajan con la filosofía de un club que siempre apuesta por futbolistas con proyección de futuro. Con Mbappé y Bellingham a su lado, el ataque blanco sería casi imparable.

Konaté, el central de garantías que daría equilibrio

En el otro extremo del campo, Alonso no pierde de vista la necesidad de reforzar la defensa. Ibrahima Konaté, actual jugador del Liverpool, es el perfil que más le convence. Su físico imponente, capacidad en el juego aéreo y rapidez al cruce lo convierten en un central ideal para un Real Madrid que acostumbra a jugar con la línea defensiva adelantada.

Konaté llegaría para ser mucho más que un recambio. La pareja que formaría con Huijsen o con Militao daría solidez a un equipo que ha sufrido en determinados tramos por falta de contundencia atrás. La propuesta de Xabi Alonso es ambiciosa, pero también coherente: transformar una posible pérdida dolorosa en una oportunidad histórica para reforzar dos zonas claves del equipo.