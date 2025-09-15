Preacuerdo firmado y adiós al Real Madrid, Florentino Pérez cierra el acuerdo, está fuera

Aunque el mercado de fichajes de verano ya haya cerrado, el Real Madrid continúa planificando la plantilla de cara a la próxima ventana de transferencias del mes de enero. Por eso, Florentino Pérez habría firmado un preacuerdo para la salida de un jugador del conjunto blanco que no acaba de contar para Xabi Alonso, por lo que su marcha podría producirse en los próximos meses.

Se trata de Endrick, uno de los delanteros del equipo. El brasileño es uno de los más protegidos por parte del presidente, ya que fue él quien lo fichó y le dio toda la confianza posible, pero se llegó a la conclusión de que no tendría los minutos necesarios en el Madrid y que lo mejor para todas las partes era que se marchara cedido. Ese era el plan para verano, pero su lesión acabó descartando todo.

De hecho, Florentino Pérez ya tenía un preacuerdo para ceder al joven ariete a la Real Sociedad, negociando directamente con Erik Bretos, nuevo director deportivo del conjunto donostiarra. El jugador iba a poner rumbo a Anoeta esta temporada para disfrutar de muchas oportunidades, pero la recaída de su lesión frenó la operación definitivamente y se decidió que se quedara.

Eso sí, este preacuerdo que se firmó podría volver a reabrirse en enero, cuando se vuelva a abrir el mercado, por lo que aún existen posibilidades de que Endrick acabe recalando en la Real Sociedad al ver que no podrá tener muchos minutos con el Madrid esta temporada. De momento, el brasileño se encuentra en la recta final de su recuperación, pero Xabi Alonso no contará mucho con él.

Teniendo en cuenta que delante tendrá a Kylian Mbappé y también a un Gonzalo García que se ha ganado su sitio en el primer equipo después de un gran Mundial de Clubes, la realidad es que parece muy complicado que Endrick pueda tener un hueco en la rotación de ataque, por lo que el Madrid seguirá estando dispuesto a que el brasileño se marche cedido en enero.