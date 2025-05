Xabi Alonso, segundo día de trabajo, dos despidos más, renovación y un fichaje que no vendrá al Real Madrid

Después de haber sido presentado como nuevo entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso sigue planificando la plantilla de cara a la próxima temporada junto a Florentino Pérez y la dirección deportiva. El tolosarra está acabando de diseñar los últimos objetivos que tendrá el club blanco en el mercado de fichajes y perfilando las salidas de los jugadores con los que no contará el año que viene.

En ese sentido, el vasco sabe que el equipo necesitará una limpieza profunda, al menos de los futbolistas que no han demostrado el nivel suficiente para jugar en el Madrid. Por eso, no descartaría las salidas de Eduardo Camavinga y Fran García si llegan ofertas decentes a los despachos de Valdebebas. Con el primero hay mucha decepción con su rendimiento, mientras que el segundo no ha dado la talla.

Camavinga y Fran García, en la rampa de salida

El francés ha sido uno de los jugadores más criticados esta temporada por su nivel sobre el terreno de juego. No ha evolucionado desde su llegada al Madrid, por lo que la entidad madrileña se estaría planteando su traspaso si algún equipo se interesara seriamente por él, teniendo en cuenta que Alonso está dispuesto a dejarlo en el banquillo y no darle la titularidad en la medular.

Por otra parte, Fran García podría ser el sacrificado en el lateral izquierdo si finalmente se ficha a Álvaro Carreras. En ese caso, el canterano ya no tendría sitio en la defensa y tendría que hacer las maletas, ya que la nueva incorporación más la presencia de Ferland Mendy, que acabaría quedándose en su puesto, lo dejarían sin tener oportunidades sobre el campo de manera definitiva.

Wirtz no vendrá y se negocia la renovación de Vinicius

Mientras que Carreras sí que parece que vendrá, Alonso ya ha sido informado de que el fichaje de Florian Wirtz está completamente descartado y fuera de la mesa, ya que el centrocampista alemán habría rechazado jugar en el Madrid y en el Bayern de Múnich porque solo quiere hacerlo en el Liverpool, en la Premier League. El club inglés como el Bayer Leverkusen ya están negociando y pronto se llegará a un acuerdo.

Respecto a las renovaciones, Florentino Pérez sigue negociando con los representantes de Vinicius para llegar a un acuerdo para ampliar su contrato, aunque de momento no se está consiguiendo. El brasileño está enrocado en pedir esos 30 millones de euros fijos, una cantidad que el presidente no está dispuesto a llegar y solo está ofreciendo unos 20, un salario que el extremo cree que no se merece.