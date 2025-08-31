Xabi Alonso señala a dos jugadores en la victoria del Real Madrid contra el Mallorca

El Real Madrid consiguió los tres puntos frente al Mallorca, pero la sensación que dejó el partido en el seno del vestuario no fue tan positiva como el resultado. Xabi Alonso, siempre exigente y meticuloso con los detalles, quiso poner el acento en dos nombres concretos: Mastantuono y Trent Alexander-Arnold, quienes no estuvieron a la altura de lo que el técnico considera imprescindible para su proyecto en el club blanco.

El encuentro, que se resolvió con calidad en los metros finales y solvencia en defensa, estuvo marcado por un tramo de juego espeso y con demasiadas pérdidas. Alonso, al analizarlo en el vestuario, dejó claro que no iba a permitir relajaciones ni rendimientos por debajo del nivel esperado, sobre todo de jugadores que aspiran a consolidarse como titulares indiscutibles.

Mastantuono, falto de ritmo y sin peso en ataque

El joven Mastantuono no encontró su lugar en el partido. Lento en la toma de decisiones y con poca claridad ofensiva, pasó desapercibido en el tramo en el que debía marcar diferencias. Xabi Alonso le reclamó más intensidad y, sobre todo, mayor capacidad de adaptación a un contexto exigente como LaLiga. El argentino había generado expectación desde su llegada, pero actuaciones como la de Mallorca le recuerdan que aún tiene un camino de maduración por delante.

El técnico lo señaló sin rodeos: necesita implicarse más en defensa y ser decisivo con balón. Su rendimiento fue uno de los motivos por los que el equipo perdió fluidez durante buena parte del primer tiempo.

Alexander-Arnold, dudas en defensa y desconexión ofensiva

El otro señalado fue Trent Alexander-Arnold, fichaje estrella que aún no logra mostrar la versión dominante que ofrecía en Liverpool. Ante el Mallorca, el lateral inglés volvió a dejar dudas en defensa y apenas se proyectó en ataque con la claridad que se espera de él.

Alonso espera que el jugador sea diferencial, pero su falta de concentración y algunos errores en salida de balón minaron la confianza del equipo en la primera mitad. Aunque cuenta con crédito y margen de adaptación, el mensaje del técnico fue contundente: nadie tiene garantizada la titularidad si no rinde al máximo nivel. La victoria fue un alivio, pero también una advertencia. En el Real Madrid de Xabi Alonso, el resultado nunca tapa el rendimiento individual.