Xabi Alonso señala a tres jugadores del Real Madrid, no volverán a jugar, tienen seis días para salir

A una semana para que finalice el mercado de fichajes veraniego, Xabi Alonso ha dejado las cosas claras a la dirección deportiva respecto a los jugadores con los que no cuenta. El tolosarra habría señalado directamente a tres futbolistas del Real Madrid que deberán buscarse una salida de manera inmediata en los próximos días, ya que no volverán a jugar con el conjunto blanco.

Se trata de Ferland Mendy, Dani Ceballos y Raúl Asencio. El técnico les habría puesto la cruz a los dos defensas y al centrocampista, ya que no entran dentro de los esquemas de Alonso, y tendrán que encontrar un nuevo equipo en esta última semana de mercado si no quieren quedarse en el banquillo sin tener minutos durante toda la temporada, como sería el caso si se quedaran.

Ferland Mendy, Dani Ceballos y Raúl Asencio tienen las puertas de salida abiertas

El francés ha sido el jugador sacrificado para la banda izquierda, teniendo en cuenta que en esa posición ya están Álvaro Carreras y Fran García, y él sería el tercer lateral en la rotación, por lo que deberá marcharse si quiere seguir jugando. Pasa lo mismo con el canario, ya que es el último central de la plantilla, siendo superado por todos sus compañeros, y no cuenta para Alonso.

Con Ceballos, y a pesar de que el Madrid necesitaría a un futbolista organizador como él para la medular, el técnico tampoco tiene al andaluz en sus planes y lo más probable es que acabe marchándose en los próximos días. Aunque el sevillano quería volver al club de su vida, el Real Betis, su futuro podría pasar por Francia, en el Olympique de Marsella, el equipo que más se ha interesado por él.

Xabi Alonso no cuenta con estos tres jugadores para la próxima temporada

El primer día de su llegada, Alonso comunicó a la dirección deportiva que quería una limpieza absoluta de la plantilla y señaló con el dedo a varios de los jugadores que ya se han mencionado o que directamente ya han salido. El vasco lo dejó claro: no podía trabajar con futbolistas con los que no contaba y, de momento, se están cumpliendo sus deseos.