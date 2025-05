Xabi Alonso señala a tres jugadores del Real Madrid, su nivel defensivo es una calamidad, habrá cambios

Xabi Alonso ha llegado al Real Madrid con la intención de imponer su ley con puño de hierro. A diferencia de Carlo Ancelotti o de Zinedine Zidane, su idea no es ser un gestor de vestuario, sino convertirse en el líder del equipo, como en su día hizo José Mourinho, uno de sus referentes. Y habrá grandes cambios en el equipo, comenzando por la serie de futbolistas a los que tiene decidido abrirles las puertas, como ya ha hecho con Lucas Vázquez o con Luka Modrić.

No le ha temblado el pulso a la hora de prescindir del ‘10’, una leyenda de la entidad y el actual capitán, y es un claro mensaje al resto. No se casará con nadie, y no tendrá ningún tipo de problema a la hora de sentar en el banquillo a quien no obedezca sus órdenes, y no rinda como es debido, se llame como se llame. Y ya ha señalado a tres futbolistas a los que ha dado un toque de atención, y espera que espabilen, como son Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Rodrygo.

A pesar de que sean los referentes del ataque, y sean considerados como uno de los mejores tridentes del mundo, la realidad es que esta campaña no han estado a la altura de las expectativas. Sobre todo, los dos brasileños, que han sido muy intermitentes, y han acabado con unas cifras más bien discretas. Y uno de los aspectos a mejorar que el mánager tolosarra cree que es donde hay que poner más énfasis es en las labores de presión.

Porque no acepta que nadie se tome el lujo de no correr, y no de ayudar a la hora de recuperar la pelota. Entiende que nadie es superior a cualquier otro futbolista del equipo, y todos deben de cumplir con su función, por lo que Xabi ya ha advertido a los tres delanteros que se han acabado sus privilegios. Mientras estén en el césped, tendrán que esforzarse al máximo, sino quieren ver como otro jugador ocupa su lugar en los esquemas.

Con Alonso, se acabaron los tratos de favor hacia Mbappé, Vinicius y Rodrygo, por muy buenos que sean.