Xabi Alonso, sin perdón, Rodrygo en la calle, no le gustó su partido contra el Borussia Dortmund

La etapa de Rodrygo Goes en el Real Madrid parece haber llegado a su fin. El técnico Xabi Alonso no ha tenido reparos en mostrar su descontento con el rendimiento del brasileño, especialmente tras su actuación en los cuartos de final del Mundial de Clubes frente al Borussia Dortmund. A pesar de haber sido relegado al banquillo en uno de los partidos más importantes del curso, el atacante, cuando salió los últimos minutos, no respondió a las expectativas y su desempeño dejó una mala impresión en el nuevo cuerpo técnico.

La decisión de Xabi Alonso ha sido firme: Rodrygo no entra en sus planes para el próximo proyecto. Sin margen de maniobra ni concesiones, el entrenador vasco ha trasladado al club que no cuenta con el delantero, independientemente de su pasado en el Bernabéu. Florentino Pérez, aunque valora al jugador por lo que ha aportado desde su llegada en 2019, ha decidido apoyar la planificación deportiva del míster, que apuesta por una renovación en ataque.

El partido ante el Borussia de Dortmund, punto de inflexión

Todo se precipitó tras los cuartos de final del Mundial de Clubes final ante el Dortmund, donde los blancos ganaron por 3 goles a 2 a los teutones. El Real Madrid ganó el partido, sí, pero Xabi Alonso no salió satisfecho del rendimiento de algunos nombres propios. Rodrygo fue uno de los más señalados. Salió en los últimos minutos, por Gonzalo García, para dar frescura al ataque blanco y casi se lía. En un partido en el que se esperaba desequilibrio, valentía y liderazgo ofensivo, el brasileño ofreció una versión gris, sin desborde, sin acierto y sin compromiso defensivo, lo que terminó por colmar la paciencia del nuevo entrenador.

Según fuentes internas del club, Xabi valoró que Rodrygo "jugó como si el partido no fuera con él" y eso, en un equipo como el Real Madrid, “no se perdona”. No se trata solo de un partido puntual, sino de una tendencia que ya venía detectando en los entrenamientos y en otros encuentros del final de temporada. El técnico considera que Rodrygo no ha dado el paso adelante necesario para competir en una delantera con Mbappé, Vinícius, Bellingham y Fede Valverde como piezas clave.

Salida inminente y sin vuelta atrás

La directiva ya trabaja en una posible venta. El club escucha ofertas por Rodrygo, que aún conserva un buen cartel en la Premier League y en la Serie A. Su valor de mercado ronda los 80 millones de euros, pero el Madrid está dispuesto a negociar por una cifra inferior si así se asegura una salida rápida.

Rodrygo, que nunca llegó a consolidarse como un titular indiscutible, afronta un escenario radicalmente distinto al de años anteriores. El mensaje de Xabi Alonso es claro: en su Real Madrid no hay sitio para quienes no compitan al máximo nivel. Y Rodrygo, por decisión técnica, está fuera del futuro blanco.