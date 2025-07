Xabi Alonso, sincero con el presidente, no son malos, pero tampoco buenos como para estar en el Real Madrid

Con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid, se ha iniciado una etapa marcada por la exigencia, la meritocracia y la claridad en el discurso. Lejos de discursos ambiguos, el técnico vasco ha optado por la sinceridad total con el presidente Florentino Pérez, incluso si eso implica dejar en evidencia a jugadores de la actual plantilla. Es el caso de Fran García y Dani Ceballos, dos futbolistas que, según fuentes cercanas al club, han sido calificados por el propio entrenador como “no malos”, pero “no lo suficientemente buenos como para jugar en el Real Madrid”.

Xabi Alonso no quiere medias tintas. Su visión del equipo pasa por construir una plantilla competitiva y sin fisuras, en la que cada pieza tenga un propósito claro. En ese esquema, tanto el lateral zurdo como el centrocampista andaluz no encajan. Aunque reconoce el esfuerzo y la profesionalidad de ambos, Xabi considera que no alcanzan el nivel necesario para afrontar los objetivos del club, sobre todo ante una temporada que exige máxima ambición tanto en Europa como en LaLiga.

Fran García, víctima del salto de nivel

Fran García fue una apuesta del club tras su buen rendimiento en el Rayo Vallecano. Sin embargo, su regreso al Santiago Bernabéu no ha cumplido con las expectativas. La competencia con Mendy y la posible llegada de Álvaro Carreras lo han dejado sin apenas opciones reales de consolidarse en el lateral izquierdo. Xabi Alonso ha sido claro: no le ve como una alternativa fiable ante rivales de alto nivel. Su perfil, aunque trabajador y voluntarioso, carece del impacto ofensivo y la solidez defensiva que demanda el técnico.

El club ya trabaja en encontrarle una salida, posiblemente en forma de cesión o traspaso a un equipo de media tabla en Primera División. La decisión no es personal, sino puramente deportiva: el nivel de exigencia ha subido, y Fran no termina de dar ese salto.

Ceballos, sin hueco en el nuevo orden

La situación de Dani Ceballos es parecida. Aunque su técnica y visión siempre han sido valoradas, Xabi Alonso no le ve encajando en su sistema de juego. Prefiere centrocampistas más dinámicos, con mayor despliegue físico y presencia defensiva. Ceballos ha pasado de ser una alternativa válida a convertirse en un jugador sin minutos y sin protagonismo.

Florentino Pérez, que siempre ha tenido cierta debilidad por el andaluz, ha recibido con resignación la valoración de su entrenador. Xabi ha sido honesto: “Ceballos no desentona, pero no marca diferencias”. Y en el nuevo Real Madrid, eso no es suficiente.