Xabi Alonso suspende a cuatro jugadores del Real Madrid a los que se ha pedido que busquen equipo

El nuevo proyecto de Xabi Alonso en el Real Madrid ha comenzado con mano firme. Con el objetivo de construir un equipo competitivo, equilibrado y comprometido con su idea de juego, el técnico vasco ha comunicado a cuatro futbolistas que no cuentan con su confianza para la próxima temporada. Se trata de Raúl Asencio, Dani Ceballos, Antonio Rüdiger y Fran García, quienes ya han recibido el mensaje claro desde los despachos de Valdebebas: deben buscar equipo.

Esta decisión se ha producido tras las primeras semanas de pretemporada, en las que Xabi ha evaluado rendimiento, actitud y encaje táctico. Según fuentes cercanas al club, ninguno de los cuatro ha respondido a las expectativas del cuerpo técnico. A pesar de que algunos tienen contrato vigente, desde el club blanco se les está facilitando la salida, ya sea en forma de cesión o traspaso definitivo, buscando también aligerar la masa salarial y dejar espacio para nuevas incorporaciones.

Asencio y Rüdiger, los casos más controvertidos

El caso de Raúl Asencio ha sido uno de los más sonados. El joven defensor ha sido señalado por varios errores en partidos recientes del Mundial de Clubes, lo que ha generado desconfianza tanto en sus compañeros como en el cuerpo técnico. Además, algunas voces del vestuario, como Vinícius o Bellingham, se han quejado de su bajo rendimiento y falta de concentración. Xabi ha decidido actuar con contundencia: no volverá a tener minutos si no cambia radicalmente su actitud.

Por su parte, Antonio Rüdiger, uno de los centrales con más experiencia, tampoco ha convencido a Xabi. A pesar de su jerarquía, el alemán ha estado involucrado en conflictos internos y su comportamiento, tanto dentro como fuera del campo, ha sido observado con lupa. El técnico considera que su perfil no encaja con la disciplina que quiere implantar y ha dado luz verde para su salida, aunque el club es consciente de que su salario elevado puede complicar una operación rápida.

Ceballos y Fran García, sin sitio en el nuevo sistema

Dani Ceballos ha vivido una etapa irregular en el club y, con la llegada de nuevos centrocampistas, su papel se ha vuelto irrelevante. Xabi no lo ve en el sistema dinámico que quiere instaurar. Lo mismo ocurre con Fran García, lateral que no ha terminado de consolidarse y que no ofrece las garantías defensivas ni el recorrido ofensivo que se le exige.

Con estos cuatro nombres en la rampa de salida, Xabi Alonso deja claro que no le tiembla el pulso. El mensaje es contundente: el que no encaje, se marcha.