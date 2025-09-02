Xabi Alonso tiene a cuatro jugadores castigados porque no le gusta la falta de compromiso con el Real Madrid

Xabi Alonso aterrizó en el banquillo del Real Madrid con mano dura y no se dejará achantar por la falta de compromiso de algunos jugadores. Por eso, el tolosarra tiene castigados a cuatro futbolistas que aún no han debutado en la Liga en las tres primeras jornadas de la competición doméstica, dejándoles claro que les ha puesto la cruz y será muy difícil que puedan ver minutos.

Se trata de David Alaba, Raúl Asencio, Fran García y Andriy Lunin. Precisamente, son tres defensas y un portero, las posiciones en las que hay mucho overbooking y están perfectamente ocupadas por los jugadores que sí que confía el técnico, ya que en la plantilla hay cinco centrales y tres laterales izquierdos, lo que provoca que Alonso no pueda darles oportunidades a todos.

Xabi Alonso tiene castigados a cuatro jugadores del Madrid sin jugar

Respecto a Alaba y Asencio, son los dos últimos centrales de la rotación, teniendo en cuenta que el vasco prefiere a otros en la retaguardia como Dean Huijsen, Éder Militão o Antonio Rüdiger, mientras que el austríaco y el canario han permanecido en el banquillo en los tres primeros encuentros de la temporada y no han salido ni una sola vez al terreno de juego para ocupar su rol en defensa.

Con Fran García, el fichaje de Álvaro Carreras le ha acabado de hundir. Aunque el lateral fue titular indiscutible en el Mundial de Clubes, eso sí, porque Ferland Mendy estaba lesionado y Carreras aún no había llegado al Madrid, el canterano no ha podido debutar aún en la banda izquierda, ya que la nueva incorporación se ha convertido en el nuevo líder del lateral y le ha quitado todo el protagonismo.

El técnico tolosarra no acaba de contar con ellos

Por otra parte, y a pesar de que todo parecía indicar que Lunin se marcharía este verano del Madrid, finalmente el portero ha aguantado una temporada más en el conjunto blanco, pero como se preveía, seguirá a la sombra de Thibaut Courtois y no tendrá muchos minutos. De hecho, solo los podría tener en la Copa del Rey, pero está por ver si Alonso le dará alguna oportunidad más a un jugador que ha querido marcharse todo el mercado y no ha podido.