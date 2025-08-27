Courtois vivió la peor bronca que se recuerda en el vestuario del Real Madrid

Thibaut Courtois lleva muchos años en el Real Madrid donde ha visto de todo, tanto buenos momentos como malos, pero el belga vivió hace poco la peor bronca que se recuerda en el vestuario del conjunto blanco, especialmente desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo. Varios jugadores recriminaron a una estrella del equipo su actitud, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El señalado fue Vinicius, uno de los futbolistas que más está en el punto de mira y, más aún, tras su comportamiento tóxico. De hecho, el brasileño fue suplente en la segunda jornada de Liga ante el Real Oviedo, lo que desató el enfado del atacante y le pidió explicaciones a Alonso, ya que no entendió el motivo de su suplencia cuando la temporada no ha hecho más que empezar.

Courtois fue uno de los que le recriminó la actitud a Vinicius

Aun así, y a pesar de que el rendimiento del delantero fue bueno en el campo, su actitud fue lo que enfadó de verdad a varios integrantes de la plantilla, especialmente los pesos pesados, como Courtois. El belga y otros jugadores, como Kylian Mbappé, Dani Carvajal o Fede Valverde, le recriminaron a Vinicius su comportamiento sobre el césped, ya que estuvo a punto de perjudicar los intereses del Madrid.

El carioca estuvo a nada de ser expulsado, ya que primero vio una tarjeta amarilla por simular un penalti, mientras que posteriormente, en la celebración del segundo gol de Mbappé, se encaró con el árbitro, diciéndole un par de cosas despectivas, por lo que el francés tuvo que taparle la boca para evitar que el colegiado le enseñara la segunda amarilla y, por ende, la tarjeta roja.

El brasileño está en el punto de mira constante

Por eso, varios jugadores se quejaron a Vinicius de que estuvo a punto de dejar al equipo con 10 y que solo mirara por su interés personal. En el vestuario, tras el partido, Alonso también le recriminó este aspecto y le aseguró que seguiría dejándolo en el banquillo si continuaba con esta actitud tóxica hacia todo el mundo, algo que el brasileño lleva tiempo haciendo.