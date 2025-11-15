Xabi Alonso tiene miedo a quitar a Vinícius

La primera temporada de Xabi Alonso al mando del Real Madrid está dejando grandes momentos futbolísticos, pero también situaciones complejas de gestión interna. Una de las más delicadas gira en torno a Vinícius Júnior cuya figura, rendimiento y jerarquía condicionan muchas de las decisiones del técnico.

Fuentes del entorno del equipo señalan que, tras el Clásico, Xabi quedó especialmente marcado por la reacción airada del brasileño al ser sustituido. Aunque después del encuentro ambos mantuvieron una conversación franca para enfriar el ambiente, la situación dejó claro que las sustituciones de Vinícius no son un escenario sencillo de manejar.

Un episodio que dejó huella en el técnico

Durante el Clásico, Vinícius reaccionó con evidente frustración al ver su dorsal en el cartel de cambios. Aunque estas situaciones forman parte del día a día de un vestuario lleno de competitividad, Xabi consideró que la escena había sido excesiva y así se lo transmitió en privado tras el encuentro. La conversación, según explican desde el club, sirvió para rebajar tensiones, pero también para que el técnico entendiera que gestionar a una estrella como Vinícius exige sensibilidad, paciencia y mucha comunicación.

Desde entonces, la idea de sustituirlo durante los partidos se ha vuelto más compleja. No solo por aquel episodio, sino porque los números del brasileño esta temporada refuerzan su condición de imprescindible: goles importantes, desborde constante y una conexión cada vez más sólida con Mbappé y Bellingham, los otros dos jugadores que forman el núcleo ofensivo del equipo.

Rendimiento, jerarquía y presiones deportivas

Vinícius es uno de los atacantes más determinantes del Madrid. Sus cifras de participación directa en goles —entre tantos y asistencias— siguen situándolo entre los jugadores más influyentes de Europa. Su sociedad con Mbappé ha crecido de manera progresiva, alternando desmarques, diagonales y descargas que optimizan el espacio para ambos. A ello se suma el rol de Bellingham, que se mueve entre líneas y potencia los mecanismos ofensivos del trío, convertido ya en el centro del proyecto deportivo.

Por todo ello, y también porque desde la directiva se insiste en que las grandes estrellas deben mantener protagonismo, Vinícius se ha convertido en un jugador prácticamente fijo. Xabi Alonso lo valora, lo necesita y sabe que moverlo del once exige una gestión minuciosa.