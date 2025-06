Xabi Alonso tiene un incendio que implica a dos estrellas del Real Madrid

Xabi Alonso ha aterrizado en el Real Madrid con muchos deberes encima de la mesa, especialmente de cara al trato en el vestuario. La lucha de egos que ha habido dentro entre varias de las estrellas ha sido uno de los aspectos que más ha perjudicado al conjunto blanco esta temporada, lo que ha provocado que no se hayan ganado los tres títulos más importantes del curso.

A pesar de la llegada del tolosarra, el técnico ya tiene un incendio que implica a dos de las estrellas del Madrid y que, de hecho, serían los dos futbolistas más importantes del equipo: Vinicius y Kylian Mbappé. Tanto el brasileño como el francés ya estarían creando los primeros problemas para Alonso por una razón más que simple: no quieren defender lo que está pidiendo el vasco.

Xabi Alonso ya tiene problemas con Vinicius y Mbappé

Una de las primeras consignas que el entrenador ha transmitido a la plantilla es el esfuerzo defensivo que tendrán que realizar todos los jugadores sobre el terreno de juego, incluso las estrellas que ocupen la delantera, tanto en la presión en la salida de balón de los rivales como en la de bajar a defender y evitar quedarse descolgados arriba esperando la oportunidad perfecta.

Sin embargo, ni Vinicius ni Mbappé han visto bien estas palabras y no están de acuerdo en defender como lo pide Alonso, teniendo en cuenta que eso solo sería un desgaste físico y que ya hay otros futbolistas en el campo que puedan defender y sacrificarse por el equipo, mientras ellos puedan tener el ojo puesto en la portería contraria, algo que no ha gustado nada al técnico.

El tolosarra tendrá mano dura para tratar con ellos

Por lo tanto, Alonso deberá tratar con sus dos estrellas este ego que tienen y su negativa a la hora de no defender en exceso para no evitar perder frescura sobre el césped. Aun así, el tolosarra quiere un sacrificio constante por parte de todos los futbolistas y está dispuesto a tener mano dura y castigar a los jugadores que no lo hagan, sean estrellas o no.