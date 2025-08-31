Xabi Alonso y Vinícius, bronca en el Real Madrid-Mallorca, no le va a pasar ni una

El partido entre el Real Madrid y el Mallorca dejó una victoria importante para los de Chamartín, pero también un episodio de tensión que ha encendido las alarmas en el vestuario. Xabi Alonso, exigente desde su llegada al banquillo, mantuvo una bronca con Vinícius Júnior durante el encuentro. El motivo no fue otro que la escasa implicación defensiva del brasileño, una actitud que el técnico considera inaceptable.

El momento se produjo tras una acción en la que el Mallorca progresó por la banda izquierda sin apenas oposición. Alonso estalló desde la zona técnica, exigiéndole a Vinícius un mayor esfuerzo en la recuperación. El futbolista, molesto por las formas y convencido de que su papel principal es en ataque, respondió con gestos de disgusto, lo que avivó el enfrentamiento. El Bernabéu fue testigo de un rifirrafe que, aunque breve, confirma que la relación entre entrenador y estrella no será sencilla.

Xabi Alonso no va a perdonar la falta de compromiso

El carácter de Xabi Alonso no deja lugar a dudas: no está dispuesto a pasar por alto comportamientos que considera dañinos para el colectivo. Para él, la exigencia no se negocia y ningún futbolista está por encima de las normas del grupo, ni siquiera Vinícius, uno de los jugadores más determinantes del equipo.

El técnico ya había dejado entrever en entrenamientos anteriores su preocupación por la actitud defensiva del extremo. Frente al Mallorca, esa sensación se transformó en un reproche público que evidencia que Alonso no le va a perdonar ni una al brasileño. Si el sacrificio no aparece, podrían llegar decisiones drásticas en la gestión de minutos.

Vinícius, molesto con las críticas

Desde el entorno de Vinícius se transmite que el jugador no entiende la dureza de las palabras de Alonso. El brasileño cree que su aportación ofensiva es más que suficiente y que su talento marca la diferencia en partidos atascados. Sin embargo, el club y el técnico consideran que debe dar un paso adelante en facetas que van más allá del gol y la asistencia.

La tensión vivida en el Real Madrid-Mallorca abre un nuevo frente en el vestuario. La pregunta es si Vinícius sabrá adaptarse a la exigencia táctica de Alonso o si, por el contrario, el conflicto se prolongará. Lo que está claro es que el técnico vasco ha dejado un mensaje contundente: en su Real Madrid nadie está exento de defender.