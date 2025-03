Zidane tiene dos fichajes para sustituir a Vinicius si decide no seguir en el Real Madrid

Zinedine Zidane es la gran alternativa que tiene Florentino Pérez para el banquillo del Real Madrid. Si Carlo Ancelotti no continúa dirigiendo al equipo la próxima temporada, el francés sería el escogido por parte del presidente, teniendo en cuenta que es probable que Xabi Alonso, quien era el máximo candidato, se quede en Alemania un año más. Por eso, el galo ya habría empezado un plan de ruta con un problema que tiene el club: el futuro de Vinicius.

La continuidad del brasileño tampoco está asegurada del todo y en la entidad madrileña hay muchas dudas acerca de lo que pasará con él. En teoría, las negociaciones para renovar su contrato habrían empezado, pero las exigencias del delantero son muy grandes y es posible que acabe marchándose el próximo verano a otra parte. Por eso, Zidane ya habría preparado dos fichajes para sustituir a Vinicius si decide no seguir: Florian Wirtz y Nico Williams.

Los dos objetivos de Zidane por si Vinicius se marcha del Madrid

A pesar de que el alemán no es un extremo izquierdo como el brasileño, lo recaudado en el traspaso del atacante podría ayudar mucho a conseguir el fichaje del centrocampista, uno de los más prometedores del fútbol europeo y uno de los objetivos del Madrid en los últimos años. Además, si Vinicius se marchara, Kylian Mbappé pasaría a jugar en la banda, por lo que habría un hueco más en el centro del campo.

Por otra parte, es posible que el Madrid se lance también a por Nico Williams, el atacante del Athletic Club. La cláusula de rescisión del jugador, de solo unos 60 millones de euros, es muy apetecible por la calidad que atesora el vasco en sus botas, por lo que podría llegar a ser un buen recambio de Vinicius de cara al futuro. Aun así, la decisión será del futbolista sobre el destino al cual escoger si se marcha de Bilbao.

El francés tiene clara la necesidad de reforzarse

Eso sí, Zidane tiene claro que si Vinicius se marcha el Madrid tendrá que reforzarse con jugadores de máximo nivel, ya que no sería fácil tapar el hueco que dejaría el brasileño. Ya se ha visto en los últimos años como el conjunto blanco no ha cubierto las bajas de otros futbolistas importantes y lo ha pagado muy caro, por lo que el técnico francés no quiere que pase lo mismo.