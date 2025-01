Zubimendi da calabazas a Florentino Pérez y no fichará por el Real Madrid

El Real Madrid ya está trabajando para confeccionar la plantilla de la próxima temporada. La dirección deportiva sabe que reforzar el centro del campo será una de las prioridades del conjunto blanco y ya se ha puesto manos a la obra para intentar encontrar al mejor jugador posible para el puesto. Se busca a un centrocampista que pueda dirigir al equipo en la sala de máquinas, distribuir el balón con precisión y aportar equilibrio.

Una de las opciones en las que se había fijado el club madrileño era Martín Zubimendi, futbolista de la Real Sociedad. El Madrid está buscando un relevo (aunque sea tarde) para Toni Kroos y desde los despachos creen que el vasco sería la mejor opción para reemplazarlo. Los informes que tienen los blancos del centrocampista no pueden ser mejores, pero un giro en los acontecimientos habría tirado su fichaje por los suelos.

Zubimendi rechaza al Madrid

En ese sentido, Zubimendi habría dado calabazas a Florentino Pérez y no ficharía por el Madrid. El jugador no estaría del todo convencido de abandonar San Sebastián, ya que no se ve titular indiscutible con el overbooking que tiene el club blanco en el centro del campo. Por eso, prefiere seguir siendo una leyenda en la Real Sociedad antes que tener que luchar por minutos y quedarse en el banquillo en muchas ocasiones en el Santiago Bernabéu.

Aunque los madrileños lo veían como una oportunidad ideal, teniendo en cuenta que era el pivote que necesitaban y que, además, su cláusula era asequible, de tan solo 60 millones de euros, parece que el vasco no vestirá la camiseta blanca a partir de la próxima temporada. Por lo tanto, el Madrid tendrá que volver a peinar el mercado en busca de ese futbolista que pueda asumir la batuta de Kroos.

Una necesidad urgente

Lo más seguro de todo es que los blancos se van a reforzar en el centro del campo con un jugador creativo. Con la marcha del alemán, ya retirado, y con una posible salida de Luka Modric a final de temporada, en el Madrid saben que no pueden perder calidad en una zona muy importante y tienen decidido hacer una gran inversión para un futbolista que cumpla con lo que se busca en la capital española.