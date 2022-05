Arde Manchester: el City elige sustituto de Fernandinho en el United

Fernandinho anunciaba a mediados del mes de abril su retirada del fútbol profesional al final de temporada. Su decisión, inesperada por el propio Pep Guardiola, implica que el Manchester City tenga que acudir el próximo verano al mercado de fichajes para buscar un hombre en el centro del campo que supla las virtudes y cualidades del brasileño, y, según The Guardian, parece haberlo encontrado en su máximo rival, el Manchester United.

Según afirma este diario, el conjunto de Pep Guardiola habría puesto sus objetivos en el campeón del mundo Paul Pogba. El mediocentro francés termina contrato con los Diablos Rojos esta temporada y quedará libre a partir del 1 de julio. De producirse, su traspaso provocaría un gran revuelo en la Premier League, ya que, no se produce un intercambio de jugadores entre estos dos eternos rivales desde Carlos Tévez.

Paul Pogba interesa también al PSG y Juventus, pero, según The Guardian, el ex de la Juventus habría comunicado a sus representantes su intención de coincidir en algún momento de su carrera con Pep Guardiola. A pesar de ello, el Manchester City parte con desventaja en la carrera por hacerse con el francés, y es que, según la normativa inglesa, no les está permitido a los clubes de la Premier League ofrecer contratos a otros jugadores de la liga sin haber acabado antes la temporada.

Lo que significa que, mientras los citizens tienen que permanecer a la espera, PSG y Juventus pueden avanzar en sus negociaciones con Paul Pogba. AL-Khelaifi busca volver a levantar el ánimo de su afición y ve en el mediocentro francés una gran oportunidad para ganarse el perdón de una grada cansada de ver como año tras año sus ilusiones son devastadas por la cruda realidad del fútbol a pesar de las grandes inversiones en fichajes.

Por su parte, la Juventus no se quiere atrás en la Serie A, y es que, tanto Inter de Milán como AC. Milán se están empezando a mover con la intención de formar grandes plantillas que luchen por todos los títulos el año que viene, y por ello el conjunto de Allegri ve en Pogba un gran argumento para no volver a repetir el cuarto y la eliminación en octavos ante el Villarreal que esta temporada a cosechado.

En definitiva, una cosa está clara, Paul Pogba abandonará Old Trafford este verano, solo falta por saber cual será su próximo destino que, a día de hoy, se debate entre PSG, Juventus y Manchester City. La carrera ha comenzado.