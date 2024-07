Cesc Fábregas se lleva para la Serie A uno los mejores jugadores del Manchester United

El campeon del Mundo con Francia en el 2018, Raphael Varane, tendría todo cerrado con el Como, recién ascendido de la Serie A, para jugar en la próxima temporada. Con 31 años la incorporación sería una sorpresa en el mercado de pases y una de las incógnitas sera su rendimiento en la zaga.

El defensa central ya no encuentra rumbo en el Manchester United, su titularidad es una de las más seguras pero el técnico holandes lo pone en discusión. Tras la incorporacion de su compatria de 18 años, Leny Yoro, del Lille podría perder valor en el equipo inglés que solo logró la FA Cup la temporada pasada.

Después de 22 años logró el ascenso italiano y se convirtió en la sorpresa de la temporada pasada con la dupla técnica, el gales Roberts, que acompaña a grandes figuras del deporte como el caso de Patrick Vieira en el Crystal Palace. Consagrándose como subcampeón del torneo con 73 puntos acompañará al Parma y al Venezia a la máxima categoría. Una de sus particularidades es que su estadio, Giuseppe Sinigaglia, tiene la capacidad de 13.602 espectadores pero aún no se sabe si el equipo hará de local en su casa por los reglamentos que permiten en una cinco ligas grandes de Europa.

A raíz del presupuesto otorgado por la Federación Italiana y el caudal económico que poseen los hermanos Hartono, propietarios del club, el mercado de pases del Como da que hablar: Ya cerró al español, Albert Moreno proveniente del Villarreal, Alberto Belloti de la Roma, Kone Torino, el defensa central Dossena, que podría llegar a hacer dupla con Varane y están en tratativas por el argentino Guido Rodriguez del Real Betis y el experimentado “Pepe” Reina.

🚨🔵 EXCL: Raphael Varane says yes to Como proposal! The deal is on the verge of being completed.



Project approved but it will take some days to review the contracts then subject to medical… and then, here we go.



Cesc Fabregas, key for this deal.



Exclusive story from June. 🇫🇷 pic.twitter.com/TmOntU5TkV