Confirmado: Zlatan Ibrahimovic revela la fecha de su retirada

Hay un grupo reducido de jugadores que parecen ser elegidos. Como si fueran tocados por los dioses del Olimpo futbolístico, la edad para ellos es únicamente un número. Zlatan Ibrahimovic es el mayor representante de este selecto grupo de futbolistas, en el que también hay personajes ilustres como Joaquín (41 años), Pepe (39 años), Dani Alves (39 años) o Thiago Silva (37 años), entre muchos otros.

En el caso particular del delantero sueco del AC Milan, cerca de cumplir los 41 años, fue una pieza clave en su equipo para levantar el título de la liga italiana de la temporada pasada. Sus 8 goles y 3 asistencias fueron claves y el equipo notó su ausencia cuando, en mayo, se sometió a una operación de los ligamentos cruzados.

Desde entonces, Ibrahimovic sigue en el dique seco y no volverá a los terrenos de juego hasta enero de 2023, lo que ha hecho que empezaran a circular especulaciones acerca de su retirada. Sin embargo, el sueco salió al paso y habló en La Gazzetta dello Sport al respecto. Haciendo galas de su carácter y carisma característicos, Zlatan Ibrahimovic puso una hipotética fecha para su retirada: “Si veo a un futbolista más fuerte que yo, estaré preparado para retirarme, pero no he visto ningún jugador más fuerte que yo aún…”, afirmó.

Sin embargo, las fechas no jugarán a su favor, ya que el delantero regresará a principios de 2023 y tiene contrato hasta finales del mismo año, de manera que apenas tendrá cuatro meses para demostrar que merece otra renovación.

Zlatan Ibrahimovic también habló sobre el estado en el que se encuentra tras la operación a la que se sometió: “Estaré de vuelta pronto. No me voy a retirar. Voy a volver y no me rendiré”. Para cualquier deportista de élite una recuperación como la del atacante sueco oscilaría entre los seis y siete meses de duración.

Desde luego, cuesta creer que un futbolista a los 41 años y regresando de un proceso de recuperación tan largo pueda rendir al máximo nivel. Sin embargo, con el sueco nadie se debería atrever a apostar en contra de que pudiera acortar plazos.