Cristiano Ronaldo y la Juve rompen a Gattuso: objetivo Pirlo en Turín

La última jornada de la Serie A ha tenido un final feliz para la temporada de la Juventus, consiguiendo sellar su billete para la próxima edición de la Champions League tras su victoria ante el Bolonia y el pinchazo del Nápoles que dejó fuera de la máxima competición europea a los de Gennaro Gattuso. La mala temporada del conjunto turinés no ha terminado de la peor forma posible, aunque eso no parece cambiar los planes del club respecto a la destitución de Andrea Pirlo durante las próximas semanas. Cristiano Ronaldo celebró la clasificación con un polémico mensaje en redes sociales mandando callar a sus críticos, aunque el luso no disputó ni un solo minuto, supuestamente por el cansancio tras conseguir ganar la final de la Copa italiana ante la Atalanta entre semana.

El futuro del delantero luso continúa estando completamente en el aire, aunque la clasificación de la Juventus para la Champions solventa gran parte de los problemas económicos que podría sufrir el conjunto italiano en caso de quedarse fuera. Con la cuarta plaza, la salida del portugués puede perder enteros al no contar con la necesidad de cerrar su venta durante este verano, dependiendo también de la posibilidad de la llegada de un nuevo entrenador a Turín, mientras el nombre de Zinedine Zidane sigue resonando por los alrededores del Juventus Stadium.

Durante la semana, Andrea Pirlo no ha dado nuevas pistas sobre el futuro del portugués en rueda de prensa, a pesar de que ha sido preguntado al respecto en varias ocasiones. El entrenador de la Juventus se ha reafirmado en que el delantero se encuentra muy centrado en el conjunto italiano, aunque en el futuro puede terminar pasando cualquier cosa. Los pretendientes del luso siguen siendo el Sporting de Portugal, el Manchester United y el Paris Saint-Germain, aunque parece complicado pensar en su salida a un coste reducido teniendo en cuenta que la Juve no tiene tanta urgencia económica.

La Juventus consiguió clasificarse para la Champions League a costa de un Nápoles que no fue capaz de pasar del empate ante un Hellas Verona que no se jugaba nada en la última jornada. Los de Gennaro Gattuso han perdido una oportunidad histórica de asestar un golpe histórico a la Vecchia Signora, que tras su victoria tendrá nuevamente margen de maniobra para construir su nuevo proyecto la próxima temporada, prometiendo nada más terminar el curso, muchos cambios para la 21-22.