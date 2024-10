Dejó el Real Madrid como Odegaard y Kubo, pero Fabrizio Romano lo confirma: vuelve la joya argentina

Una de las sorpresas de esta temporada en toda Europa es como Nico Paz se ha destapado como un crack de nivel top en el Como de Cesc Fàbregas. El mediapunta argentino ha encontrado en el conjunto italiano el lugar perfecto para acabar de desarrollar todo ese fútbol que hacía tiempo sabía que albergaba en Chamartín, pero que, sin oportunidades, nunca pudo sacar a relucir. Una explosión, la de Paz, que ha llegado hasta el Santiago Bernabéu, donde, tras aceptar su venta por 6M ya están planteando su regreso al Real Madrid.

Tan es así, que el propio Fabrizio Romano ha confirmado que en el seno del Real Madrid ya están estudiando la posibilidad de activar la cláusula de recompra incluida en el acuerdo de su traspaso al Como, donde, por un precio, todavía no conocido, los blancos se aseguraron la posibilidad de traer de vuelta a Nico Paz. Y es que, después de lo sucedido con otros grandes cracks como Take Kubo o Martin Odegaard, Florentino Pérez no está por la labor de regalar jugadores de primera línea mundial.

Gol para consagrarse como la revelación del año

Y es que, por si fuera poco que el actual jugador del Como fuera convocado por la Selección de Argentina para el pasado parón de selecciones, donde por si fuera poco, sumó una asistencia, Nico Paz ha vuelto por todo lo alto a la Serie A marcando el que ha sido su primer tanto y confirmando que está pasando por un momento de completo estado de gracia donde absolutamente todo lo que intenta le sale bien con una naturalidad que asusta.

Un valor de 15M y subiendo

Por otro lado, la opción de recomprar al argentino es la mejor forma de evitar hacer un ridículo monumental con la venta de un Nico Paz que, si salió del Real Madrid por unos 6 millones de euros, ya ha sido capaz de duplicar dicha cifra en su valor de mercado, el cual ahora ya está en los 15M según Transfermarkt.

Así pues, para evitar un nuevo caso como Odegaard o Take Kubo, el Real Madrid ya está trabajando para cerrar la recompra de un Nico Paz que ha alcanzado una nueva dimensión en el Como de Cesc Fàbregas.