Desesperó a Florentino y es el deseado por Di María: millones al campo

En no pocas ocasiones el nombre de Paul Pogba estuvo encima de la mesa del Real Madrid, en manos de Florentino Pérez, sobre todo durante la etapa de Zinedine Zidane en el banquillo blanco, cuyo deseo de hacerse con el centrocampista galo fue incesante. Finalmente, los caminos de Pogba y el Madrid nunca se cruzaron, y a tenor de su trayectoria, en el Santiago Bernabéu se felicitan de no haberlo fichado. Esta afrenta la quiere revertir el galo, que sí bien no vistió de blanco (aún deseándolo) sí ha coincidido en su trayectoria con exjugadores del Real Madrid, como Cristiano Ronaldo o ahora, en la Juve, con Ángel Di María. Y en la actualidad, en plena tempestad de la Vecchia Signora, regresa para regocijo de El Fideo y expectación de Europa, entre ellos el Real Madrid, que volvió a surgir entre los futuribles del francés durante el pasado verano.

Apuntan desde Italia que Pogba ya está entrenando junto a sus compañeros de la Juve y que podrá regresar a los terrenos de juego en un corto espacio de tiempo, lo que además le coloca en predisposición de entrar en la lista de Didier Deschamps para la cita mundialista; una convocatoria, la de la vigente campeona del mundo, que se hará oficial en poco menos de un mes.

Ha sido el agente del jugador, Rafaela Pimenta, quien lo confirmaba en Tuttosport: Paul Pogba jugará con la Juventus los últimos partidos antes de que arranque la cita de citas en Qatar; otra cosa es que Pogba sea por sí solo un revulsivo para una Juventus de Massimiliano Allegri, que, como decimos, está en serios apuros, con un inicio de temporada muy irregular en la Serie A y con un pie y medio fuera de la Champions League, donde debe ganar a Benfica y PSG para intentar tener opciones de pasar a octavos de final. Para bien o para mal, los aficionados merengues, siempre que Pogba asoma la cabeza, se acuerdan de su 'casi fichaje'.

Pero volvamos a la actualidad de Pogba. De esta forma el panorama asolador que se encontraba el futbolista en el Manchester United temporada tras temporada y que estuvo a punto de llevarlo al Bernabéu, ese que le decidió a salir de Old Trafford, ahora se duplica en su estancia, la segunda de su carrera, en la Juve. Empoli, Benfica en Liga de Campeones, Lecce, PSG también en Champions, Inter de Milan y Hellas Verona son los próximos compromisos para Pogboom y Ángel Di María. Y el margen es mínimo para el equipo juventino y para un centrocampista francés que reaparece como estrella en la Juve y, a la vez, debe convencer a Deschamps de que lo incorpore a su lista definitiva con Francia para el Mundial. Real Madrid y Francia están en la cabeza de Pogba, pero su presente le exige brillar en la Juve, que no fue su destino preferido, pero sí es quien apostó de nuevo por él.