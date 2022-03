Seguidor del United y estrella del deporte se lanza a por el Chelsea

La Premier League ha tomado desde el inicio de la guerra de Rusia y Ucrania medidas drásticas en todo lo que concierne a sus relaciones con cualquier ámbito que tenga que ver con los rusos, así, desde la semana pasada se rumoreaba que se echaría a Roman Abramóvich del Chelsea y pocos días después se oficializaba el acuerdo por el que el presidente del conjunto londinense, ya fuera de Inglaterra, era suspendido de sus funciones como máximo dirigente del equipo.

Con esta medida se pretendía forzar a Roman Abramóvich a que vendiese al Chelsea, y tan solo unas horas más tarde el presidente ruso tomaba la decisión de poner a la venta al conjunto del oeste de Londres. Las cifras de la operación se estima que podrían rondar los 3000 millones de libreas, o lo que es lo mismo, alrededor de 3600 millones de euros.

El interés de comprar un equipo de fútbol es siempre muy atractivo para alguien aficionado al deporte y más aún si se trata del último ganador de la Champions League y uno de los clubes más grandes de Europa, pero muy pocos tienen el poder económico y adquisitivo para poder emprender esa operación. Está al alcance de pocas personas, pero uno de ellos es la estrella de la UFC Conor McGregor.

Ha sido el propio luchador irlandés quien publicaba en su twitter una captura de una conversación de Whatsapp en donde desvelaba el interés en la compra del Chelsea con el mensaje:” Lets but It”, deseo explorar esto. Seguidor confeso del Manchester United, no es el primero equipo de fútbol que intenta comprar, ya que, en el pasado también tanteo la opción de hacerse con el Celtic de Glaswog, pero la operación finalmente no se produjo.

Sus rivales

Conor McGregor no es el único interesado en la compra del club. Hangsjorg Wyss también es una de los empresarios que han hecho publico su interés en la compra del conjunto londinense según publica el diario The Sun y como reconoció posteriormente él mismo:” Otras tres personas y yo recibimos una oferta el martes para comprar el Chelsea de Abramóvich. Tengo que esperar de cuatro a cinco días ahora. Abramovich actualmente está pidiendo demasiado”.