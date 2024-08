El CEO del Milan manda mensaje al Barça ante el interés por Rafa Leao; ¿qué harán Laporta y Flick?

El mercado de pases entró en una recta final y la directiva del Barça, con Joan Laporta y Deco a la cabeza, buscan un extremo para la plantilla de Hansi Flick, luego de que se frustrara la contratación de la estrella del Athletic Bilbao, Nico Williams.

Por estas horas, el nombre que suena fuerte en las oficinas del FC Barcelona para reforzar la plantilla es el de Rafael Leao, el futbolista del AC Milan de la Serie A.

Aunque no hubo una oferta formal, medios españoles aseguran que la cifra que estaría dispuesto a desembolsar el club blaugrana es de 90 millones de euros por la totalidad del pase.

En el Milan, por su parte, aseguran que no están al tanto del tema. Es que Leao es una de las figuras del equipo y era esperable que la institución rossonera no se siente a negociar a menos de 10 días del cierre de mercado de pases.

En dialogo con El Chiringuito, el CEO del conjunto italiano, Giorgio Furlani, mandó un claro mensaje para Laporta y Deco. “¿Movimiento de Leao al Barcelona? No hay posibilidad. De ninguna manera. No se irá del club. 100% seguro”, declaró.

Ante la pregunta, “¿si Rafa pide irse?” contestó: “No va a pedir irse del club. Creo que mi mensaje es bastante claro, ¿no?”.

