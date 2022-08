El fichaje que el Madrid aplaudió en la Supercopa: Vlahovic, en el ajo

Muchas veces se habla en el deporte de la suerte del campeón, pues en este caso fue eso, una gran suerte para el Real Madrid que Filip Kostic se perdiera la final de la Supercopa de Europa al tener un pie fuera de su equipo, el Eintracht de Frankfurt. La Juventus decidió acometer por aquel entonces un fichaje que por fin se ha terminado de rubricar con la presentación del serbio con la camiseta de la ‘Vecchia Signora’. Una operación que contó con la estimada participación de Dusan Vlahovic, que fue quien terminó de convencer a su compatriota de iniciar una aventura en la Serie A italiana.

El Eintracht pierde así a su jugador referente la temporada pasada, con el que el equipo logró adjudicarse nada menos que la Europa League, al imponerse en el camino a grandes clubes como el Betis o el Barcelona. Eso fue lo que permitió al conjunto alemán disputar la Supercopa de Europa ante el Real Madrid, donde los blancos se impusieron sin muchos apuros por 2-0. Los de Ancelotti, supieron antes del encuentro que la ausencia de Kostic contribuiría a que todo fuese más fácil para hacerse con el título.

En la rueda de prensa de su presentación, Kostic habló ya como lo que es, un juventino más: “Definitivamente estoy muy feliz de estar aquí. ¿El momento mejor? Entré con 3-0, la victoria me dejó feliz, probablemente este sea el momento”, aseguró el serbio que añadió sobre si se ve titular en el equipo: “Yo no soy el que decide. Juego en la formación que dice el entrenador”.

Por último, Kostic se refirió a la gran influencia de su amigo Vlahovic en el fichaje: “Cuando estábamos juntos con la selección, Dusan me preguntó qué pensaba de la Juventus, me dijo que estaría feliz de tenerme aquí. Me dijo cosas muy buenas del club, vi que tenía razón. Todo se materializó. En un partido, la jugada ideal sería con una buena asistencia desde 16 metros, al área de penalti. Dusan puede cerrarlo.”, concluyó un jugador que el año pasado logró 7 tantos y dio 15 asistencias con el Eintracht.