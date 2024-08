El guiño de la Fiorentina con un socio de Messi en la Selección que allana su llegada a la Juventus

En las últimas horas, la Fiorentina tomó una decisión con respecto a la situación del delantero argentino Nicolás González que sugiere su nuevo destino en Italia: no fue convocado para el debut en la Serie A y de esta manera se encamina su pase a la Juventus.

El equipo Viola disputará este sábado su primer partido frente al recientemente ascendido Parma y entre su lista de convocados no está Nico, lo cual quiere decir mucho.

El ex Stuttgart alemán que viene de consagrarse campeón en la Copa América de Estados Unidos con la Selección argentina tiene todo preparado para continuar su carrera en la Vecchia Signora, después de varios días de intensas negociaciones.

Raffaele Palladino tomó esta decisión atento a la situación del jugador, que tiene la cabeza en esta transferencia. Es una baja muy importante porque el argentino fue el máximo goleador de la Fiore en la temporada 2023/24.

⚪️⚫️👀 Nico González, NOT called up for Fiorentina’s Serie A opening game.



Juventus are waiting for green light to get the deal done soon. pic.twitter.com/ZF8sN9SDd4