Fracasó en el Barça, promete como Leny Yoro, apunta a Italia y con él, Deco tiene una palanca de 8M

Uno de esos nombres que con el tiempo han acabado haciendo cierto daño en el orgullo culé es el de Jean-Clair Todibo. El central francés fue una de esas joyas que nunca pudo acabar de brillar en Barcelona, donde la presión y la juventud le pasaron una factura demasiado grande a un Todibo que acabó dejando el club por la puerta de atrás y siendo visto como una apuesta fallida. Algo que ahora, el Niza, su club actual, no ve así.

🚨⚪️⚫️ Negotiations between Juventus and OGC Nice for Jean-Clair Todibo will enter into key stages starting from tomorrow.



Juventus will offer loan with buy option clause, almost guaranteed mandatory. Barça will receive 20%.



↪️ Understand Nice want also sell-on clause included. pic.twitter.com/z0KV70i93J