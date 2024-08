Ganó con Ajax al Madrid por Champions, levantó la Copa América con Brasil y Napoli ya negocia con él

La Premier League, LaLiga, la Bundesliga, entre otras, se ponen a punto para empezar con el pie derecho lo que será la nueva temporada, con nuevas incorporaciones, así como despedidas y cesiones. En el caso de la Serie A, los equipos mantienen esa costumbre de traer a los mejores prospectos para hacer la diferencia en el campeonato local, la Europa League y la Champions. En ese sentido, el Napoli no quiere quedarse atrás y reforzarse de la mejor forma con una que otro fichaje.

Exactamente, los napolitanos ya pusieron la lupa en el fútbol portugués por un delantero brasileño que hace años logró su pico de rendimiento con el Ajax. Se trata de David Neres, extremo prolífico de 27 años que actúa en el Benfica, que de a poco va recuperando su mejor forma. Por esa razón, el cuadro italiano quiere aprovechar que ir por un jugador experimentado y con características ofensivas es una apuesta a corto plazo. El atacante ya contestó sobre el interés para dejar el conjunto luso cuanto antes.

David Neres viste los colores de Benfica tras su paso por Ajax, club en el que destacó y se hizo mayormente conocido por sus habilidades para regatear y su forma de encarar rivales. Ahora, esa eficacia está siendo recuperada en Portugal, aunque Napoli quiere pescar cuanto antes, como bien dicta la información de Fabrizio Romano, quien informó que el agente del brasileño está en Italia para iniciar con las negociaciones. Cabe precisar que el ex Sao Paulo, según Transfermarkt, está valorizado en 25 millones de euros.

🚨🔵 David Neres' agent, in Italy to negotiate with Napoli and trying to advance on both club/player side.



Negotiations underway with Neres keen on the move, waiting for official bid to Benfica. pic.twitter.com/dXFdLG9epg