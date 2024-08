Inter ficha al ‘nuevo Samuel’ y Bastoni tiene pelea por el puesto ¿qué hará Inzaghi?

Inter de Milan confirmó el traspaso de Tomás Palacios, el central argentino de 21 años proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza aunque la propiedad del pase era propiedad de Talleres de Córdoba.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el acuerdo se cerró por 6,5 millones de euros y adelantó que estará firmando su contrato hasta junio de 2029 en las próximas horas. “El argentino llega a Italia después de rechazar dos propuestas de la Bundesliga”, completó, al tiempo que agregó que durante la semana se hará las pruebas médicas correspondientes.

De esta forma, la directiva del club “nerazurri” cumple con uno de los pedidos de Simone Inzaghi, quien quería un central de buen porte físico para que sea el reemplazo de Alessandro Bastoni.

⚫️🔵🇦🇷 Inter have agreed deal to sign Argentinian CB Tomás Palacios from Talleres, here we go!



Deal worth €6.5m package, long term contract for Palacios who turned down two proposals from Bundesliga.



Medical tests booked as move will be completed next week. pic.twitter.com/vDZaoBfGkI