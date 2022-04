La Juventus encuentra recambio a Dybala, otro argentino y del PSG

Paulo Dybala abandonará el Juventus Stadium al final de temporada. El atacante argentino termina contrato en junio y ha decidido no renovar con los bianconeros. Muchos equipos han salido a la carrera para hacerse con los servicios del internacional albiceleste pero quien va en cabeza parece ser el Inter de Milán. Los neroazzurros quieren juntar para el año que viene la dupla Lukaku-Dybala y convertirse en uno de los equipos más temidos de Europa.

Pero al igual que el Inter de Milán trabaja pensando en reforzar su delantera de cara al año que viene, la Juventus de Turín está haciendo exactamente lo mismo. La era post-Dybala ha comenzado desde hace unas semanas y muchos son los nombres que se relacionan con los de Allegri. Parece que la idea principal para sustituir a ‘La Joya’ no es la contratación de un delantero centro, si no la de un extremo izquierdo para formar un 4-3-3 con Dusan Vlahovic como único punta, así lo afirma Gianluca Di Marzio, quien además ha puesto 3 nombres sobre la mesa: Neres, Zaniolo y Ángel Di María.

David Neres sería la opción más económica, el extremo brasileño de 25 años pertenece al Shakhtar Donetsk, quien, debido a la invasión rusa, mantiene detenida su actividad y no pondría muchas pegas a su salida. Por su parte, Zaniolo es la opción que más gusta tanto a Allegri como a la directiva bianconera, pero su precio les echa para atrás. La Roma pide un mínimo de 50 millones de euros y es uno de los hombres fuerte de José Mourinho, al que no dejará salir a no ser que sea imprescindible.

La gran sorpresa de Gianluca Di Marzio ha sido la de Ángel Di María. El extremo argentino termina contrato con el PSG y quedará libre en junio de este mismo año. Según este periodista, el ex del Real Madrid y Manchester United estaría dispuesto a firmar un contrato de una duración máxima de dos años, para así poder cumplir su sueño de regresar a Argentina para retirarse. La Juventus no vería con malos ojos el fichaje del ‘Fideo’ quien sería una gran baza en el 4-3-3 junto a Vlahovic y Chiesa en el otro costado.