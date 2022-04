La Juventus quiere recuperar su ADN con 3 fichajes y señala al Chelsea

La Juventus de Turín no está realizando su mejor temporada. Eliminados de la Champions League antes de lo previsto por un rival que a priori era inferior, cuartos en liga 8 puntos del líder, el AC. Milan, pero eso sí, con posibilidades de ganar la Coppa de Italia, invitan a pensar que los bianconeros realizarán una remodelación de la plantilla este verano de gran importancia.

Uno de los que salen es Paulo Dybala, el delantero de la Juventus de Turín termina contrato en junio de 2022 y a mediados del mes de marzo el argentino comunicó que no continuaría de bianconero el curso que viene. En su lugar, Allegri y Nedved han pensado en dos refuerzos de la propia serie A para suplir su marcha: Raspadori y Zaniolo, pero no le saldrá nada barata la reconversión de la delantera, juntos suman 80 millones.

Según publica Tuttosport, la operación de Raspadori, atacante del Sassuolo rondaría los 30 kilos, mientras que la de Zaniolo, jugador de la Roma, oscilaría los 50 millones de euros. Dos refuerzos de garantías que junto a Vlahovic buscan sabia nueva en el ataque turinés, y más teniendo en cuenta la posible salida de Álvaro Morata. El internacional español está en se segundo año de cesión y en 3 meses tendría que volver al Wanda Metropolitano. La Juventus tiene una opción de compra y la quiere ejercer, pero con una rebaja.

La opción de compra está cifrada en 35 millones y la Juventus no quiere pagar más de 15, pero el Atlético de Madrid no da el brazo a torcer y se ciñe a la cantidad rubricada el contrato. Por lo tanto, Zaniolo y Raspadori vendrían para cubrir las bajas de Dybala y Morata (si no llegan a un acuerdo entre las partes). Dos italianos, dos jugadores con ADN bianconero, que podrían ser 3, porque según Tuttosport, Nedved también ha preguntado por la situación de Jorginho.

El campeón de Europa con Italia y tercer finalista en el Balón de Oro interesa a Massimiliano Allegri y quiere hacer de él una pieza clave del nuevo proyecto de la Juventus. El mediocentro de 30 años del Chelsea acaba contrato en junio de 2023 y su valor de mercado actual, según trasnfermarket es de 45 millones de euros. Otro jugador italiano, otro futbolista con AND bianconero para que la Vecchia Signora resurja y vuelva a ser ese equipo que lo gana todo, algo que siempre ha sucedido cuando su columna vertebral estaba formada por jugadores italianos, con identidad de la Serie A.