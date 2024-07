Levantó tres Champions con Real Madrid y se despidió del PSG: 1.5M para seguir en la élite europea

Cualquiera no levanta tres veces la Champions League y menos logra ser uno de los jugadores más determinantes en el arco del Real Madrid en su historia. Quizás no haya tenido los minutos suficientes en su último paso por el Paris Saint-Germain, que con 37 años ya esté en la recta final de su carrera, o que se haya retirado de su selección y no haya disputado la Copa América. Sin embargo, el nombre Keylor Navas sigue sonando, y no a modo de homenajear su trayectoria, sino porque su experiencia y profesionalismo volvió a hacer efecto en su siguiente paso en el fútbol internacional.

Sin posibilidad a dejar los palos y reafirmar que su talento sigue vigente, el portero tico pondrá paso a una nueva liga en su carrera tras su paso por el cuadro parisino: la Serie A. La historia del arquero que lo ganó todo con el equipo blanco se resume en la lealtad y compromiso, así como la seguridad que ofrece cuando se requiere de sus servicios. El ex Levante recalará en el Monza que, a pesar de no haber cumplido la mejor campaña, está expectante de que Keylor es capaz de marcar la diferencia con tan solo su presencia, sumado al importante recorrido que lo respalda.

La llegada de Keylor Navas al Monza es inminente y así lo confirma el periodista Fabrizio Romano que especifica que el de Costa Rica se unirá al equipo esta semana para primero pasar la revisión médica y así poder firmar su contrato. Por ende, sería presentado como el nuevo refuerzo de la temporada en la Serie A. El comunicador italiano también señaló en su información que el acuerdo con Navas sucede luego de que se rompieran las negociaciones con Pierluigi Gollini.

🚨🇨🇷 Keylor Navas to Monza, here we go! Deal in place for Costa Rica GK to join Italian side as free agent.



After leaving PSG, Navas accepts Monza proposal and he’s travelling this week for medical tests.



Deal off for Pierluigi Gollini as Monza will sign Keylor. pic.twitter.com/S4KAAvnBSb