Manchester United y la selección de España se olvidaron de él: con 33 años, la Serie A lo rescató

El fútbol ha dado en más de una ocasión oportunidades que solo los futbolistas que asumen el reto saben que la dedicación no es en vano. El deporte rey es de algo rendimiento y a algunos les cuesta, pero cuando la chance está, se aprovecha. Y David De Gea lo sabe bien, luego de su historia con Manchester United que llegó a su fin por el año 2023 cuando Erik Ten Hag no lo volvió a tomar en cuenta. Fueron años de dedicación del español que hasta hace poco estuvo inactivo y con su futuro por los aires, pero todo parecer indicar que esos días acabaron.

La experiencia no la gana cualquiera, De Gea no solo fue la cara de los palos del United, con la selección de España también marcó un precedente que muchas veces se ha reconocido. Sin embargo, el bajón futbolístico que llegó a tener conllevó a decisiones drásticas que ni el hincha más optimista pensó que ocurriría. En este caso, la Serie A llegó para darle una mano al guardameta de 33 años que volverá a ver acción después de un buen tiempo sin pisar una cancha. El club elegido que apuesta por la experiencia del ex Atlético Madrid es la Fiorentina, que ya espera por su llegada.

La revancha de David De Gea está por ocurrir y en una liga que será nueva para él, aunque su trayectoria avala que su rendimiento no se discute. De ese modo, el periodista Fabrizio Romano confirmó que el guardapiolas llegó a un acuerdo verbal con el equipo de Florencia que lo vinculará hasta junio de 2025 y con opción a una temporada más.

🚨🟣 David de Gea to Fiorentina, here we go! Verbal agreement in place for former #MUFC goalkeeper.



Contract until June 2025 plus option for one more season. Travel & medical booked.



Deal done by Spanish agents Jose Lorenzo, Jose Carlos and Italian intermediaries GG11 Agency. pic.twitter.com/8STEVxuNke