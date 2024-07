Ni Memphis Depay ni Anthony Martial, el 9 que busca Inzaghi es de Islandia

Si hay algo que Simone Inzaghi tiene en claro son los goles y la labor de un delantero. Su Inter puso el ojo en el mercado local.



El nombre de Albert Gudmundsson del Genoa no es un misterio en San Siro. Y hasta ahora no surgieron alternativas reales: hace dos meses se ofreció sin éxito a Martial, y en los últimos días también se propuso a Depay, quien quedó libre del Atlético de Madrid. Sin embargo, esta opción tampoco avanzó.



El rubio delantero sigue siendo el objetivo y el valor de mercado habla de unos 30 millones de euros.



La contra para el centroatacante es que pesa sobre él una situación complicada fuera del campo, ya que en otoño está convocado para un juicio por acusaciones de un presunto acoso sexual. Probablemente por eso el islandés sigue en el Genoa. Pero es una situación en evolución que el Inter sigue de cerca. La forma en que el club nerazzurro podría cerrar el trato sería a través de un préstamo con opción de compra, no una transferencia definitiva, y el motivo está relacionado con el juicio ya que no es una situación que se resolverá pronto. Es probable que se llegue, al menos, a la segunda mitad de agosto.



En cuanto a lo estrictamente técnico, no hay discusión. Gudmundsson tiene cualidades que nadie tiene en la plantilla del Inter. Es lo que nunca pudo conseguir fue Joaquín Correa, el jugador capaz de crear superioridad numérica, quizás la única gran carencia en el equipo nerazzurro.







Hay que hacer lugar

Sin embargo, es necesario liberar espacio en el ataque de Inzaghi. Porque, hay que recordar, por cuestiones de lista europea no hay lugar para un quinto delantero, a menos que sea un producto de la cantera del Inter. Y ese no es el caso de Gudmundsson. Tampoco es concebible que Arnautovic, en caso de permanecer, sea excluido de Europa. En cambio, se deberá evaluar la posibilidad real de que el austriaco deje el club Hasta ahora no llegaron ofertas concretas, aunque en los últimos días el nombre del delantero fue vinculado al Trabzonspor en Turquía Mientras tanto, el primer delantero que dejará el Inter será Valentin Carboni: el argentino será cedido (alrededor de dos millones de euros) con opción de compra fijada en 40 millones al Marsella, con una cláusula de recompra a favor del Inter. Antes de partir, Carboni debería firmar una renovación con ajuste salarial.



El refuerzo que ya tuvo un debut auspicioso fue nuevo el iraní que arribó del Porto, Mehdi Taremi, quién anotó un doblete en la victoria sobre Las Palmas por 3-0 en un miasoto disputado en Cesena.