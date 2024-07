Pelea por James Rodríguez: ni la Premier League ni LaLiga; un club de la Serie A desea al cafetero

Uno de los nombres más sonados en las últimas semanas desde que acabó la Copa América es el de James Rodríguez. El colombiano causó sensación su con su seleccionado tras la performance mostrada y por ser el mejor jugador del campeonato que se llevó a Argentina. El ex del Real Madrid, además de exhibir su nivel en la competición, llamó la atención por la complicada relación que mantuvo con Sao Paulo, club con el cortó relaciones tras rescindir su contrato para ir a Europa.

El ’10’ ha sido involucrado con más de un equipo, desde España hasta Inglaterra, pero no hay una información exacta y menos una propuesta oficial para que James vuelva al ‘Viejo Continente’. Sin embargo, un equipo sonó fuerte en las últimas horas para reclutar al habilidoso zurdo de 33 años, exactamente proviene de la Serie A, una liga que Rodríguez no conoce después de pasar por Porto, AS Mónaco, Real Madrid, Bayen Múnich, Everton y Olympiacos.

La puja por James Rodríguez continúa y, según la información arrojada por la Gazzetta dello Sport, la Lazio ha puesto en el radar al crack colombiano. Angelo Fabiani, director deportivo del club italiano, en entrevista con Il Messaggero, dijo lo siguiente: “¿James Rodríguez? Ya veremos, mientras tanto tenemos que pensar en las salidas ahora mismo’’. Hasta donde se tiene entendido, el técnico Marco Baroni de la Lazio deberá reunirse con la dirección deportiva para tomar una decisión.

Lazio could sign James Rodriguez - Copa America Player of the Tournament 🦅🇨🇴



They’re looking for a Luis Alberto replacement and they both want the same salary (€4m).



Lazio would offer a 2 year contract + option for a 3rd.



📰 Gazzetta pic.twitter.com/OmxuC0qH21