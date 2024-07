Rechazado por City y Barça, el titularísimo de Xavi Hernández puede volver al club donde más brilló

João Cancelo se encuentra en negociaciones avanzadas para regresar a la Juventus después de que tanto el FC Barcelona como el Manchester City declinaran la oportunidad de ficharlo. El luso, quien fue titular para Xavi Hernández en la última campaña celebrada, parece estar a un paso de reencontrarse con el club turinés, donde ya jugó durante la temporada 2018-2019.

La noticia ha sorprendido a muchos en el mundo del fútbol, ya que Cancelo había sido vinculado con una posible transferencia al FC Barcelona. Sin embargo, el club catalán decidió no seguir adelante con el fichaje debido a restricciones financieras y prioridades en otras posiciones. A pesar del interés inicial, el Barça optó por enfocarse en otros objetivos de mercado, dejando al luso en busca de nuevas oportunidades.

Por otro lado, el Manchester City, club al que pertenece actualmente, tampoco parece dispuesto a mantener al portugués en su plantilla. Aunque João ha tenido momentos brillantes bajo la dirección de Pep Guardiola, la competencia interna y la búsqueda de un equipo más equilibrado han llevado al técnico español a considerar otras opciones para el lateral derecho.

Con las puertas cerradas en Barcelona y Manchester, la Juventus emergió como el destino más lógico para Cancelo. El club italiano ha estado buscando refuerzos en defensa y considera que la experiencia y el talento del portugués podrían ser fundamentales para sus aspiraciones tanto en la Serie A como en la Champions League.

El jugador ya presume un historial positivo con la Juventus. Durante su temporada en Turín, dejó una impresión duradera con su habilidad para atacar desde la defensa, su velocidad y su capacidad para adaptarse tanto como lateral derecho como izquierdo. Estos atributos son precisamente lo que el entrenador, Thiago Motta, busca para fortalecer su línea defensiva

